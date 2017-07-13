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Прямую линию губернатора назвали динамичной формой общения с властью

Прямую линию губернатора назвали динамичной формой общения с властью

Мнения о ней высказали известные охинцы

Представители общественности Охи прокомментировали недавнюю прямую линию губернатора Сахалинской области. По словам директора аэропорта, этот формат – хорошая альтернатива личному приему граждан. Главврач Охинской ЦРБ считает, что нужно задавать больше вопросов о развитии Сахалина.

Петр Тарасюк, директор аэропорта Охи:

– Формат хороший. Действительно, на приём трудно попасть, а здесь вероятность того, что твой вопрос попадёт лично к губернатору, выше. Мне хотелось бы слышать из таких прямых линий про развитие Сахалина, транспортное сообщение, восстановление рыбной популяции, развитие сельского хозяйства.

Никита Бибик, генеральный директор телерадиокомпании «Оха»:

– Формат прямой линии уже давно успешно работает на федеральном уровне и очень ожидаем был на областном. Это современная, динамичная форма общения народа и власти. От молодежи из социальных сетей до пенсионеров, у которых стационарный телефон –  все могли оставить свои вопросы. Сама передача прошла динамично и интересно. Губернатор уверенно давал ответы и комментарии. Оставляет впечатление крепкого хозяйственника, который знает проблемы области и неравнодушен к ним. Те вопросы и проблемы, которые остались за кадром и не попали в эфир, уверен, позволяют проанализировать атмосферу в области, станут хорошей базой для социологического анализа настроений жителей региона. Форму прямой линии надо обязательно продолжать. Это делает власть ближе и доступнее.

Владимир Розумейко, главный врач Охинской центральной районной больницы:

– Хорошая инициатива. Удобный формат для общения. Хотелось бы избегать мелких вопросов, не уровня губернатора. Мало вопросов про развитие Сахалина.

Автор: Галина Броневая , вчера, в 16:47
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