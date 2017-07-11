Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Ленина
ДТП произошло сегодня, 17 июля примерно в 13:00 в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе перекрестка с улицей Транзитной (район корейской церкви).
Мусоровоз, двигаясь с юга на север, врезался в двигающийся перед ним автомобиль Toyota Corolla Axio.
В момент аварии в салоне легковой машины находилась девушка.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Из-за аварии в час-пик на улице Ленина образовалась автомобильная пробка.
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