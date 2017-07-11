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Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске

Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Ленина

ДТП произошло сегодня, 17 июля примерно в 13:00 в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе перекрестка с улицей Транзитной (район корейской церкви).

Мусоровоз, двигаясь с юга на север, врезался в двигающийся перед ним автомобиль Toyota Corolla Axio.

В момент аварии в салоне легковой машины находилась девушка. 

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. 

Из-за аварии в час-пик на улице Ленина образовалась автомобильная пробка. 

Галерея
Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 13:53 +2
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