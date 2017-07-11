Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 17 июля примерно в 13:00 в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе перекрестка с улицей Транзитной (район корейской церкви).

Мусоровоз, двигаясь с юга на север, врезался в двигающийся перед ним автомобиль Toyota Corolla Axio.

В момент аварии в салоне легковой машины находилась девушка.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Из-за аварии в час-пик на улице Ленина образовалась автомобильная пробка.