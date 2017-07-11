Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 17 июля примерно в 14:50 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе "Эдема". Столкнулись Mitsubishi Dion, Toyota Corolla и погрузчик.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.