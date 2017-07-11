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Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе "Эдема"

ДТП произошло сегодня, 17 июля примерно в 14:50 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе "Эдема". Столкнулись Mitsubishi Dion,  Toyota Corolla и погрузчик.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники  ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:24 +3
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Комментарии
20sm
Написано сегодня, в 15:35 Отредактированно сегодня, в 15:35
Так и будет пока не начнут друг друга уважать на дороге и не гонять, а то купят ведро подороже и думают что дорога только для них или гонщики которые выпендриваются и всегда опаздывают, потому что торопятся.
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+8
Nektos
Написано сегодня, в 17:36
Элементарное неуважение друг к другу, и несоблюдение правил
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