Котельные Томари готовы к отопительному сезону только на 48%

Подготовка к отопительному периоду в Томаринском районе проходят в штатном режиме и с соблюдением графика работ.

В Томари обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, сообщает пресс-служба местной администраци. Нормативный 45-суточный запас угля на объектах коммунальной энергетики в размере 2856,5 тонн, будет сформирован до 1 сентября. Для этого ресурсоснабжающие организации муниципалитета заключили договоры на поставку топлива на 82,6 млн рублей. Эти предприятия и МУП "Благоустройство" продолжают до конца июля принимать заявки для поставки угля для частных домохозяйств.

Готовность районных котельных к отопительному сезону на середину июля составляет 48 процентов.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в муниципалитете планируется заменить 5,9 км ветхих сетей водоснабжения, 4,7 км сетей теплоснабжения и 500 м электросетей. Готовность водопровода к осенне-зимнему периоду на 15 июля оценивается в 45%, теплосетей – в 43%, объектов канализации – в 50%.

Управляющими компаниями проведены ремонтные работы в 100 многоквартирных домах: в 34 домах предприятием "Комус-2" в Красногорске, в 36 домах предприятием МУП "Благоустройство" в сёлах округа и в 30 домах предприятием МУП "Томари" в районном центре. Процент выполнения работ по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду на 15 июля составляет 76%. 44 процента из них уже получили паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях.

В большинстве социальных учреждений уже выполнена промывка и опрессовка систем отопления, ревизия отопительного оборудования и, при необходимости, замена радиаторов. Проводится поверка манометров на тепловых узлах. Обеспечено своевременное погашение текущих платежей за потреблённые услуги тепло-, водо- и электроснабжения.