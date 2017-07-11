Между Холмском и Чеховым перестал ходить один из поездов

Из-за путевых работ он отменен на 4 дня

С сегодняшнего дня по 20 июля из-за ремонтных работ на путях отменяется один из пригородных поездов № 6103 сообщением Холмск – Чехов. Не будет ходить состав отправлением из Холмска в 13:15. Обратный поезд (выезжает из Чехова в 15:04) также почти полностью отменен – останется лишь сообщение между Холмском и станцией 77км ПК9.

Между двумя населенными пунктами продолжат курсировать поезда:

- № 6101/6102 (вторник, среда, четверг, воскресенье; отправление из Холмска в 5:05, из Чехова в 6:50);

- № 6105/6106 (вторник, среда, четверг, воскресенье; отправление из Холмска в 17:51, из Чехова в 19:37);

- № 6107/6108 Холмск – Томари (понедельник, пятница, суббота; отправление из Холмска в 3:03, из Чехова в 6:47).

- № 6109/6110 77км ПК9 – Томари (понедельник, пятница, суббота; отправление из Холмска в 17:51, из Чехова в 21:36).