В аэропорту Южно-Сахалинска снова задержаны рейсы

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Самолеты не вылетели в Оху и Владивосток

Сегодня, 16 июля, в аэропорту Южно-Сахалинска снова задержаны несколько авиарейсов.

Вылет самолета из областного центра до Охи задерживается до 13:00 по техническим причинам.

Также задержаны два рейса до Владивостока. Один отложен до 11:30 по решению авиакомпании. Второй не смог вылететь вовремя, потому что борт, осуществляющий перелет, прибыл в Южно-Сахалинск с опозданием, регистрация на него уже началась.

12:30. На рейс до Охи идет посадка.

Один самолет во Владивосток вылетел. Второй задержан до 14:50.

13:00. Рейс из Южно-Сахалинска в Курильск снова отменен. На этот раз по погодным условиям Итурупа. Напомним, вчера этот же рейс не вылетел в Курильск из-за отсутствия запасных аэродромов. Между тем, на курильском острове пассажиры продолжают ждать самолет, который вернет их в областной центр.

15:30. Рейс в Оху вылетел в 13:35. Самолеты во Владивосток отправились в 12:00 и 15:04.