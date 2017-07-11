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В аэропорту Южно-Сахалинска снова задержаны рейсы
Фото пользователя astv.ru Дядя_Федор

В аэропорту Южно-Сахалинска снова задержаны рейсы

Самолеты не вылетели в Оху и Владивосток

Сегодня, 16 июля, в аэропорту Южно-Сахалинска снова задержаны несколько авиарейсов.

Вылет самолета из областного центра до Охи задерживается до 13:00 по техническим причинам. 

Также задержаны два рейса до Владивостока. Один отложен до 11:30 по решению авиакомпании. Второй не смог вылететь вовремя, потому что борт, осуществляющий перелет, прибыл в Южно-Сахалинск с опозданием, регистрация на него уже началась. 

12:30. На рейс до Охи идет посадка.

Один самолет во Владивосток вылетел. Второй задержан до 14:50. 

13:00. Рейс из Южно-Сахалинска в Курильск снова отменен. На этот раз по погодным условиям Итурупа. Напомним, вчера этот же рейс не вылетел в Курильск из-за отсутствия запасных аэродромов. Между тем, на курильском острове пассажиры продолжают ждать самолет, который вернет их в областной центр. 

15:30. Рейс в Оху вылетел в 13:35. Самолеты во Владивосток отправились в 12:00 и 15:04. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:13 0
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:26
блин главное что бы с хабаровска не задержали самолет ( а то надо ехать встречать сегодня наобеде и как то не хочеться там стоять 1000 лет
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:49
Эээээ,мне утром Сибирью лететь....только попробуйте задержать...
Расстрэляю.
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+1
samaya_555
Написано сегодня, в 17:01
Товарищ Сергей, только подумала про Вас:)
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+1
yas1099
Написано сегодня, в 14:06
Сколько можно? Как рейс на Итуруп так погода плохая или аэродромов нет! Погода-это уже плохая отмазка! При строительстве нового аэропорта на итурупе говорилось, что погодные условия не будут мешать полётам! А про аэродромы? это чья проблема? Рейс был на эту дату, значит самолёт должен лететь! И погода была изумительная!
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+1
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