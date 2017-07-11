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Курильские экологи побывали в японском национальном парке Сиретоко
Фотографы: Андрей Логунцев и Ирина Неведомская

Курильские экологи побывали в японском национальном парке Сиретоко

Сахалинские гости побывали в нескольких парках, музеях и приняли участие в пресс-конференции

С 5 по 11 июля в рамках безвизовых обменов состоялась специализированная поездка российских специалистов по экологии на Хоккайдо, в которой приняли участие сотрудники заповедника «Курильский».

В состав российской группы из пяти человек, вошли три человека с Кунашира, включая сотрудников заповедника, министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и главный лесничий Курильского лесничества (о. Итуруп).

В программе поездки состоялся научный семинар по двум темам: итоги совместной научной деятельности, туристический потенциал Южных Курил и его развитие. Семинар состоялся в Музее Сиретоко. Также состоялась пресс-конференция, на которой журналисты японских СМИ смогли задать вопросы российским экологам о перспективах развития и проблемах экотуризма на Южных Курилах.

Была озвучена тема морских круизов на Курильские острова, как наиболее перспективного направления для иностранных туристов, по мнению сотрудников заповедника. Так как инфраструктура и транспортная составляющая на Курилах развиты недостаточно, использование круизных судов позволило бы туристам увидеть многие недоступные по суше места, а также передвигаться с комфортом на большие расстояния. 

Однако развитие международного туризма в случае с японскими туристами, требует проработки вопросов пограничного режима и таможенных правил, а также решения других правовых вопросов совместной российско-японской деятельности на данной территории. 

Курильчанам особенно запомнилась и понравилась дорога к рыболовецкому стану Руся. Она проходит по живописной горной местности, пересекает ущелья и реки через мосты оригинальных конструкций. Дорога ухожена и удобна для передвижения несмотря на то, что она ведёт только к стану маленькой бригады рыбаков.

Также во время поездки участники кроме знакомства с территорией национального парка, посетили два визит-центра парка Сиретоко, музей лососевых рыб в (г. Сибецу), центр НИХОРО и приняли участие в морской экскурсии вблизи побережья г. Раусу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:57 +1
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 13:12
У нас такого никогда не будет
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+1
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:29
Написано: "У Курильчанам особенно запомнилась и понравилась дорога к рыболовецкому стану Руся. Она проходит по живописной горной местности, пересекает ущелья и реки через мосты оригинальных конструкций. Дорога ухожена и удобна для передвижения несмотря на то, что она ведёт только к стану маленькой бригады рыбаков."

Правильно, грузопоток не такой же, как у нас между населёнными пунктами, а потом, ОНИ ЖЕ ПЕРЕСТРОЙКОЙ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ и не занимаются, как мы на протяжении более 20 лет....
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