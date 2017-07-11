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Жители села Поречье просят построить спортивную площадку

Жители села Поречье просят построить спортивную площадку

Это можно сделать в 2018 году за счет областного бюджета

В Макаровском районе будет внедрена программа инициативного бюджетирования. Она позволит жителям сахалинских сел самостоятельно определить, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории. Суть программы со специалистами регионального министерства финансов обсудили жители Поречья.

- С начала года мы посетили десятки населенных пунктов острова и поняли, что сахалинцам это интересно. Это дает людям возможность проявить себя, выбрать значимые для них проекты, самим осуществлять контроль, принимать готовые объекты, а самое главное следить за их сохранностью. Сегодня первые пилотные проекты успешно реализуются в Углегорском районе и Южно-Сахалинске, - рассказала директор департамента бюджетной политики областного министерства финансов Елена Матвеева.

Первая встреча с жителями села Поречье носила ознакомительный характер. Люди получили возможность узнать о всех плюсах программы инициативного бюджетирования и уже готовы были предложить свои варианты проектов. Речь шла о спортивной площадке, ремонте сельского клуба и уличном освещении.

- Торопиться не стоит. Сегодня в муниципальном образовании ведется только разъяснительная работа, у жителей есть возможность поразмыслить и определиться в приоритетах. И уже в сентябре провести собрание и проголосовать. В рамках инициативного бюджетирования - это могут быть объекты благоустройства, культуры, автомобильные дороги и даже муниципальные бани. Стоит отметить, что размер субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта не может превышать 3 миллионов рублей, дополнительное финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и непосредственно жителей, - пояснила Елена Матвеева.

В ближайшее время активным селянам предстоит обсудить с между собой свои замыслы и определиться с выбором. Все обязательства, связанные с подготовкой конкурсной документации, возьмет на себя районная администрация. В январе 2018 года предстоит провести областной конкурс проектов. Финансирование получат только проекты - победители. Далее муниципалитетом будет объявлен аукцион и определён подрядчик, который и воплотит задуманное в жизнь. Программа инициативного бюджетирования - долгосрочная. В 2018 году она будет внедрена во всех муниципальных образованиях области, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:42 0
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благоустройствоинициативное бюджетирование
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:53
Бла-бла-бла-бла-бла.....

"Люди получили возможность узнать о всех плюсах программы инициативного бюджетирования и уже готовы были предложить свои варианты проектов. Речь шла о спортивной площадке, ремонте сельского клуба и уличном освещении.", а до того, как люди высказали своё мнение, администрация района и области не могла до думаться до этого.......


Вот, вот: "- Торопиться не стоит. Сегодня в муниципальном образовании ведется только разъяснительная работа, у жителей есть возможность поразмыслить и определиться в приоритетах."
ЧТД.....
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 17:08
NARBLE, да и фото явно не с Поречья Макаровского района,а из Анивского района.
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0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 17:18
NNS41148, Спасибо за комментарий!
Вот те на.....
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0
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:43 Отредактированно сегодня, в 17:44
Раньше никто тебе материал и инструмент не даст - трубы нужны были стране, а сварочное оборудование было только у предприятий, но если нужны были спортивные и детские площадки, то выполняли план "Быть им в каждом дворе"
Сейчас на каждом углу валяются трубы всякие и прочие железяки, свароный аппарат в магазине не за космические цены - бери да вари себе турники, лестницы, шведские стенки и прочие загогулины, но... "давайте стройте нам блин, и пабыстрея!!!"
Видел в Долинском районе в сторону Быкова дом заброшенный, но не аварийный - там какие-то ребята себе и грушу подвесили с песком самодельную, штанг всяких и гантель наварили, короче спортзал забацали, так что "было бы желание!"


А то что построят опять небось из жести, фанеры, пластика и порошковой резины, и развалится эта спортплощадка за год-два под корень! Потому что или там тебе под ключ сделает кто-то из самых дешевых материалов или либо ты сам себе сделаешь чтоб и правнуки еще там тренажорились...
Да и... сейчас пока определятся, пока разродятся, пока кто-то конкурс из подрядчиков выиграет, пока начнут, пока намоют деньжат, пока закончат... Года два-три в лучшем случае ждите!
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