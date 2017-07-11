Жители села Поречье просят построить спортивную площадку

В Макаровском районе будет внедрена программа инициативного бюджетирования. Она позволит жителям сахалинских сел самостоятельно определить, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории. Суть программы со специалистами регионального министерства финансов обсудили жители Поречья.

- С начала года мы посетили десятки населенных пунктов острова и поняли, что сахалинцам это интересно. Это дает людям возможность проявить себя, выбрать значимые для них проекты, самим осуществлять контроль, принимать готовые объекты, а самое главное следить за их сохранностью. Сегодня первые пилотные проекты успешно реализуются в Углегорском районе и Южно-Сахалинске, - рассказала директор департамента бюджетной политики областного министерства финансов Елена Матвеева.

Первая встреча с жителями села Поречье носила ознакомительный характер. Люди получили возможность узнать о всех плюсах программы инициативного бюджетирования и уже готовы были предложить свои варианты проектов. Речь шла о спортивной площадке, ремонте сельского клуба и уличном освещении.

- Торопиться не стоит. Сегодня в муниципальном образовании ведется только разъяснительная работа, у жителей есть возможность поразмыслить и определиться в приоритетах. И уже в сентябре провести собрание и проголосовать. В рамках инициативного бюджетирования - это могут быть объекты благоустройства, культуры, автомобильные дороги и даже муниципальные бани. Стоит отметить, что размер субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта не может превышать 3 миллионов рублей, дополнительное финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и непосредственно жителей, - пояснила Елена Матвеева.

В ближайшее время активным селянам предстоит обсудить с между собой свои замыслы и определиться с выбором. Все обязательства, связанные с подготовкой конкурсной документации, возьмет на себя районная администрация. В январе 2018 года предстоит провести областной конкурс проектов. Финансирование получат только проекты - победители. Далее муниципалитетом будет объявлен аукцион и определён подрядчик, который и воплотит задуманное в жизнь. Программа инициативного бюджетирования - долгосрочная. В 2018 году она будет внедрена во всех муниципальных образованиях области, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.