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Самолеты не вылетели в Курильск и Благовещенск

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска. В 9:20 не вылетел самолет в Курильск, в 12:40 - в Благовещенск.

Оба рейса задержаны до 15:00. По информации astv.ru, в Благовещенске испортились погодные условия. По сообщениям синоптиков, в городе бушуют грозы.

На Итуруп самолет не вылетел из-за технических причин. В справочной службе аэропорта Южно-Сахалинска отметили, что это из-за отсутствия запасных аэродромов.

14:30. Самолет в Курильск задерживают до 18:00. Люди не только не могут улететь на Итуруп, но и вернуться оттуда в Южно-Сахалинск - пассажиров должен был везти тот же борт.

По информации astv.ru, авиакомпания «Аврора» уже уточнила в одной из гостиниц Курильска наличие мест для пассажиров на ночь.

На рейс до Благовещенска идет посадка.

15:15. Вылет самолета из Южно-Сахалинска в Итуруп перенесен на завтра - 16 июля.

Самолет до Благовещенска готовится к вылету.

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