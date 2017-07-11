Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолеты не вылетели в Курильск и Благовещенск
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска. В 9:20 не вылетел самолет в Курильск, в 12:40 - в Благовещенск.
Оба рейса задержаны до 15:00. По информации astv.ru, в Благовещенске испортились погодные условия. По сообщениям синоптиков, в городе бушуют грозы.
На Итуруп самолет не вылетел из-за технических причин. В справочной службе аэропорта Южно-Сахалинска отметили, что это из-за отсутствия запасных аэродромов.
14:30. Самолет в Курильск задерживают до 18:00. Люди не только не могут улететь на Итуруп, но и вернуться оттуда в Южно-Сахалинск - пассажиров должен был везти тот же борт.
По информации astv.ru, авиакомпания «Аврора» уже уточнила в одной из гостиниц Курильска наличие мест для пассажиров на ночь.
На рейс до Благовещенска идет посадка.
15:15. Вылет самолета из Южно-Сахалинска в Итуруп перенесен на завтра - 16 июля.
Самолет до Благовещенска готовится к вылету.
Новость будет дополнена