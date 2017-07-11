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Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска
Фото пользователя astv.ru Дядя_Федор

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолеты не вылетели в Курильск и Благовещенск

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска. В 9:20 не вылетел самолет в Курильск, в 12:40 - в Благовещенск.

Оба рейса задержаны до 15:00. По информации astv.ru, в Благовещенске испортились погодные условия. По сообщениям синоптиков, в городе бушуют грозы. 

На Итуруп самолет не вылетел из-за технических причин. В справочной службе аэропорта Южно-Сахалинска отметили, что это из-за отсутствия запасных аэродромов. 

14:30. Самолет в Курильск задерживают до 18:00. Люди не только не могут улететь на Итуруп, но и вернуться оттуда в Южно-Сахалинск - пассажиров должен был везти тот же борт.

По информации astv.ru, авиакомпания «Аврора» уже уточнила в одной из гостиниц Курильска наличие мест для пассажиров на ночь.

На рейс до Благовещенска идет посадка. 

15:15. Вылет самолета из Южно-Сахалинска в Итуруп перенесен на завтра - 16 июля. 

Самолет до Благовещенска готовится к вылету. 

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:52 0
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 14:05
Однозначно, нам нужен мост с материком и с островами
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 17:11
atm, ну ну,как шутка подходит.
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