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Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Фото Андрея Шинкарчука

Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским

На месте происшествия работают полиция и спасатели

Сегодня, 15 июля, в Долинском районе на озерах за селом Стародубское произошла трагедия. Утонул пятилетний ребенок и его отец. 

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают полиция и МЧС. В местом отделе МВД от каких-либо комментариев отказались. 

17:20. Очевидцы сообщают, что все происходящее видела беременная жена погибшего мужчины. 

По предварительным данным, тела погибших найдены и вытащены из водоема.

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:15 0
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Комментарии
Den
Написано сегодня, в 16:23
Какое горе
, соболезнования родным.
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0
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 16:24
ужас...соболезнования родным...
Страшно....я купался там...дно вниз круто уходит и тянет ко дну сильно...
берегите себя..
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+5
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:39
Дааааа.....

Не предвиденный случай с летальным исходом....


Соболезнования родным и близким
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:41
что блин происходит ((((( соболезнования
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+1
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 17:08
Хоть вообще новости не читай
какая боль. Бедный малыш, как же так
. Соболезнования родным и близким. Земля пухом
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+1
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 17:10
На других ресурсах пишут что нашли тела
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:38
Что тут уже сказать
соболезнования
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0
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