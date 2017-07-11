Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским

Фото Андрея Шинкарчука

На месте происшествия работают полиция и спасатели

Сегодня, 15 июля, в Долинском районе на озерах за селом Стародубское произошла трагедия. Утонул пятилетний ребенок и его отец.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают полиция и МЧС. В местом отделе МВД от каких-либо комментариев отказались.

17:20. Очевидцы сообщают, что все происходящее видела беременная жена погибшего мужчины.

По предварительным данным, тела погибших найдены и вытащены из водоема.

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