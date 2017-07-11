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Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Фото и видео очевидцев

Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе

Несколькими минутами ранее с этой же скалы упал автомобиль

Сегодня, 15 июля, на въезде в Чехов Холмского района со скалы упал автомобиль «Жигули». Очевидцы сообщают, что пассажиры и водитель не пострадали. 

По предварительным данным, из одного из мимо проезжающих автомобилей вышел мужчина, посмотреть что произошло. Он встал на край обрыва, в это момент земля ушла из под ног. Мужчина упал. Очевидцы сообщают, что он впал в кому и умер.

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:57 0
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Место
Сахалинская областьХолмский районЧехов
Прочее
обрывскалааварияочевидецпогибший
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:06
Посмотрел блин.
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+6
Alenushka
Написано сегодня, в 15:14
Balbes, Не-не-не, я такие вещи не смотрю!..
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:17
ппц
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 13:21
Ужас! Трагично...
Соболезную
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+6
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:33
Любопытство сгубило..... (
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 13:41
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+2
Online
Alligator Online
Написано сегодня, в 13:43
Соболезнования родным
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+3
atm
Написано сегодня, в 13:46
Соболезнования родным и близким
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+3
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 13:52
Какая нелепая смерть. Посмотрел...Соболезнования родным!
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+3
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:11
Дааа.... Дорога смерти....
То поезд с рельсов в этом направление сошёл, зафиксирован летальный исход....
То автодорога, того и гляди в море окажешься...


Соболезнование родным и близким
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+2
samaya_555
Написано сегодня, в 16:38
Такой обрыв и нет ограждения! Да это же ужас
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+1
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