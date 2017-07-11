Фото и видео очевидцев
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Несколькими минутами ранее с этой же скалы упал автомобиль
Сегодня, 15 июля, на въезде в Чехов Холмского района со скалы упал автомобиль «Жигули». Очевидцы сообщают, что пассажиры и водитель не пострадали.
По предварительным данным, из одного из мимо проезжающих автомобилей вышел мужчина, посмотреть что произошло. Он встал на край обрыва, в это момент земля ушла из под ног. Мужчина упал. Очевидцы сообщают, что он впал в кому и умер.
Новость будет дополнена
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Соболезную
То поезд с рельсов в этом направление сошёл, зафиксирован летальный исход....
То автодорога, того и гляди в море окажешься...
Соболезнование родным и близким