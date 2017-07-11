Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 15 июля, на въезде в Чехов Холмского района со скалы упал автомобиль «Жигули». Очевидцы сообщают, что пассажиры и водитель не пострадали.

По предварительным данным, из одного из мимо проезжающих автомобилей вышел мужчина, посмотреть что произошло. Он встал на край обрыва, в это момент земля ушла из под ног. Мужчина упал. Очевидцы сообщают, что он впал в кому и умер.

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