новости
новости
Регистрация
Деньги вместо бесплатных лекарств и санатория выбирает половина сахалинских инвалидов
allufa.ru

Деньги вместо бесплатных лекарств и санатория выбирает половина сахалинских инвалидов

Отказавшись от услуг, льготник может получить чуть больше тысячи рублей

В Сахалинской области проживает больше 26 500 федеральных льготников (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.), имеющих право на бесплатное получение нескольких социальных услуг  или денежного их эквивалента.

В 2017 году 13 742 льготника получают, полностью или частично, деньги - вместо трех социальных услуг:

  1. Обеспечение необходимыми лекарствами.
  2. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение.
  3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора услуг или его частей можно отказаться, написав заявление в территориальный орган пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Стоимость набора этих услуг в 2017 году составляет 1 048,97 рубля. Из них 807,94 рубля выделяется на лекарства, 124,99 рубля — на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля - на проезд, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
инвалидденьгивыплатыуслуги
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 11:58
Зря конечно они это делают. Деньги копеешные, а людям видимо не объясняют, что отказавшись от льгот в дальнейшем если, что случись, то лечение уже будет оплачиваться за свой счет. К сожалению обратного пути уже не будет. А государству это выгодно.
Ответить
+1
Хронос
Написано сегодня, в 13:58
124,99 рубля — на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля - на проезд, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.©
Это куда можно съездить и полечиться за эти деньги?
Ответить
0
kholmchanin
Написано сегодня, в 15:23
А вот вторая половина льготников так не думает, потому как
денежный эквивалент не покрывает стоимость дорожающих
лекарств. Разве что вместо ОРИГИНАЛОВ подсовывают дешёвые
"АНАЛОГИ"...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Авторадио–Сахалин» сегодня раздаёт подарки
«Авторадио–Сахалин» сегодня раздаёт подарки
В следующем году в Южно-Сахалинске отремонтируют 95 дворов
В следующем году в Южно-Сахалинске отремонтируют 95 дворов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru