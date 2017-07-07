Деньги вместо бесплатных лекарств и санатория выбирает половина сахалинских инвалидов
Отказавшись от услуг, льготник может получить чуть больше тысячи рублей
В Сахалинской области проживает больше 26 500 федеральных льготников (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.), имеющих право на бесплатное получение нескольких социальных услуг или денежного их эквивалента.
В 2017 году 13 742 льготника получают, полностью или частично, деньги - вместо трех социальных услуг:
- Обеспечение необходимыми лекарствами.
- Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
От получения всего набора услуг или его частей можно отказаться, написав заявление в территориальный орган пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Стоимость набора этих услуг в 2017 году составляет 1 048,97 рубля. Из них 807,94 рубля выделяется на лекарства, 124,99 рубля — на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля - на проезд, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.
Это куда можно съездить и полечиться за эти деньги?
денежный эквивалент не покрывает стоимость дорожающих
лекарств. Разве что вместо ОРИГИНАЛОВ подсовывают дешёвые
"АНАЛОГИ"...