Полиция разыскивает юношу, сбежавшего из сахалинского детдома
Дмитрия Семкина потеряли в среду
Из Троицкого детского дома исчез один из воспитанников. 16-летний Дмитрий Семкин сбежал из учреждения в среду, 12 июля. Сейчас его ищет полиция. За помощью в поисках правоохранители обращаются к сахалинцам.
Семкин Дмитрий Александрович худощавого телосложения, рост 155 – 160 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза.
Уходя из детского дома, он был одет в светлую футболку, синие джинсы, черные туфли.
Дима сбегает в неизвестном направлении не в первый раз. Всех, кто увидит парня, похожего на него, просят позвонить по телефону (4242) 780-686.
14:51 Дмитрий найден. Его обнаружили в Углегорске (около 300 километров от Троицкого).
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 11:58
Ох, уж эти бегуны...
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 12:09
А когда вознаграждение будут?К цивилизации стремимся пример берём со штатов,с западных стран,а всё нахаляву хотите!
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+1
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Balbes Online
Написано сегодня, в 12:23
Побегает и вернется, к гадалке не ходи.
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+1
Dimon1515
Написано сегодня, в 12:56
Главное чтобы с ним ничего не произошло и не вляпался в историю.
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0
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 16:38
А когда вернётся. Его поощрят поездкой в Японию.))
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