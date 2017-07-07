Полиция разыскивает юношу, сбежавшего из сахалинского детдома

Из Троицкого детского дома исчез один из воспитанников. 16-летний Дмитрий Семкин сбежал из учреждения в среду, 12 июля. Сейчас его ищет полиция. За помощью в поисках правоохранители обращаются к сахалинцам.

Семкин Дмитрий Александрович худощавого телосложения, рост 155 – 160 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза.

Уходя из детского дома, он был одет в светлую футболку, синие джинсы, черные туфли.

Дима сбегает в неизвестном направлении не в первый раз. Всех, кто увидит парня, похожего на него, просят позвонить по телефону (4242) 780-686.

14:51 Дмитрий найден. Его обнаружили в Углегорске (около 300 километров от Троицкого).