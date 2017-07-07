новости
новости
Регистрация
Дорогу у центральной музыкальной школы Южно-Сахалинска закроют до конца августа

Дорогу у центральной музыкальной школы Южно-Сахалинска закроют до конца августа

Рабочие сначала заменят тепловые сети, а затем приступят к благоустройству

Для новой центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют тепловые сети. Ремонтные работы будут сопровождаться временным ограничением движения транспорта по улице Невельского.

С утра 18 июля для проезда будет полностью закрыт участок улицы Невельского от перекрестка с улицей Дзержинского до поворота к дому № 31 улицы Невельского. Проезд по улице Дзержинского останется свободным, объезд будет осуществляться по внутриквартальным проездам и по улицам Курильская и Сахалинская.

В планах АО «СКК» заменить 481 м трубопроводов. Работа будет вестись поэтапно: сначала капитальному ремонту подвергнут участок теплотрассы от улицы Дзержинского до поворота к дому 31 улицы Невельского, затем до пересечения с проспектом Мира и далее до дома 97/1 проспекта Мира. Такое решение было принято для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города.

Специалистам подрядной организации предстоит смонтировать новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке и построить две тепловые камеры, также будет произведена замена запорной арматуры и установлены байпасные линии. В работе будут применены современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Сложность работ также обусловлена наличием большого количества смежных коммуникаций. Кроме того, при проектировании учитывались особые условия - сейсмичность 8 баллов.

Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к концу августа, после чего сразу приступят восстановлению нарушенного благоустройства и к ремонтам тепловых сетей на втором участке. Информация о вводимых ограничениях автомобильного движения будет сообщена дополнительно.

По окончанию всех работ будет произведено подключение здания новой центральной детской музыкальной школы и переподключение всех жилых домов и социальных учреждений по улице Невельского к новому участку теплотрассы. Качество теплоснабжения будет значительно улучшено, сообщает пресс-служба «СКК».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:29 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинскмузыкальная школаЦентральная детская музыкальная школа
Прочее
дорогаремонтограничение движениеавтомобильтеплотрассатрубыперекрытие
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:41
Браво!Весь город закрыт!Когда всё начнёте открывать кожемяку на открытие приглашайте,ох и напряжённые будут у него пол года!На износ работать будет!

Чтоб что нибудь закрыть,надо что нибудь открыть!
Ответить
+3
Karu
Написано сегодня, в 11:49
S.T.A.L.K.E.R., как это по нашему.... за всё сразу взяться и потом не вывести тележку ....
Ответить
0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 11:52
S.T.A.L.K.E.R., Аха-ха-ха-
+1000
Ответить
0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 11:54
S.T.A.L.K.E.R., S.T.A.L.K.E.R. Весь город закрыт-это точно. Раньше при Хорошавине такого не было. Неужели у нас скоро дороги как в Японии будут
Ответить
+1
Еще 7 комментариев
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:54
Я хочу больше закрытых улиц, я хочу больше ремонтных работ на городских улицах, я хочу еще больше заборов в городе, я хочу ....чтобы лето не кончалось.....а еще больше я хочу, чтобы через неделю пошел снег и чтобы все дорожно-ремонтные работы замерзли и превратились в экспонаты постапокалиптической выставки, посвященной гениальным управленческим решениям. А предприимчивые сахалинцы будут водить по этим катакомбам иностранцев и гостей Области. Особенно Японцев - такого они не видели со времен Сёгуната.
Ответить
0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 16:40
Breaking_news, А не много ли вы хотите?
Ответить
0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 16:42
Уважаемы Vladis , а за что минус? ) Потому что мне смешно? ))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Полиция разыскивает юношу, сбежавшего из сахалинского детдома
Полиция разыскивает юношу, сбежавшего из сахалинского детдома
«Авторадио–Сахалин» сегодня раздаёт подарки
«Авторадио–Сахалин» сегодня раздаёт подарки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru