Дорогу у центральной музыкальной школы Южно-Сахалинска закроют до конца августа

Рабочие сначала заменят тепловые сети, а затем приступят к благоустройству

Для новой центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют тепловые сети. Ремонтные работы будут сопровождаться временным ограничением движения транспорта по улице Невельского.

С утра 18 июля для проезда будет полностью закрыт участок улицы Невельского от перекрестка с улицей Дзержинского до поворота к дому № 31 улицы Невельского. Проезд по улице Дзержинского останется свободным, объезд будет осуществляться по внутриквартальным проездам и по улицам Курильская и Сахалинская.

В планах АО «СКК» заменить 481 м трубопроводов. Работа будет вестись поэтапно: сначала капитальному ремонту подвергнут участок теплотрассы от улицы Дзержинского до поворота к дому 31 улицы Невельского, затем до пересечения с проспектом Мира и далее до дома 97/1 проспекта Мира. Такое решение было принято для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города.

Специалистам подрядной организации предстоит смонтировать новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке и построить две тепловые камеры, также будет произведена замена запорной арматуры и установлены байпасные линии. В работе будут применены современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Сложность работ также обусловлена наличием большого количества смежных коммуникаций. Кроме того, при проектировании учитывались особые условия - сейсмичность 8 баллов.

Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к концу августа, после чего сразу приступят восстановлению нарушенного благоустройства и к ремонтам тепловых сетей на втором участке. Информация о вводимых ограничениях автомобильного движения будет сообщена дополнительно.

По окончанию всех работ будет произведено подключение здания новой центральной детской музыкальной школы и переподключение всех жилых домов и социальных учреждений по улице Невельского к новому участку теплотрассы. Качество теплоснабжения будет значительно улучшено, сообщает пресс-служба «СКК».