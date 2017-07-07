новости
новости
Регистрация
Желающим рыбачить в шестимильной зоне Сахалина и Курил необходимо оформить разрешение
eastrussia.ru

Желающим рыбачить в шестимильной зоне Сахалина и Курил необходимо оформить разрешение

Длина судна для промыслла не должна превышать 24 метров

Жители области, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или артелей, ведущие в коммерческих целях добычу водных биологических ресурсов (ВБР), которые не включены в общий допустимый улов (ОДУ), должны обратиться для оформления необходимых документов в Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43а. Об этом сообщили в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

В настоящее время действует особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства с использованием судов длиной до 24 метров в пределах шестимильной прибрежной зоны Сахалина и Курильских островов. В соответствии с «Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» раздельный учет уловов в этом случае ведется в установленных местах.

Допускается прилов некоторых видов водных биоресурсов, не включенных в разрешительный билет, на которые установлен общий допустимый улов. В Восточно-Сахалинской подзоне – это минтай, камбалы дальневосточные, палтус черный, палтус белокорый, навага, трубачи, кукумария. В Западно-Сахалинской - минтай, камбалы дальневосточные, сельдь тихоокеанская, треска, трубачи, кукумария. В данном случае прилов не может превышать 10 процентов веса всего добытого за один рейс улова ВБР, указанных в разрешении на добычу.

Не ограничивается прилов водных биологических ресурсов, для которых общий допустимый улов не определен. Исключение - тихоокеанские лососи, а также виды ВБР, на добычу которых установлен полный, временный или сезонный запрет, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьСахалинКурилы
Прочее
шестимильная зонарыбалкарыбапромыселдокументыразрешение
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска
Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Завтра в Томари откроется первый 3D-кинотеатр
Завтра в Томари откроется первый 3D-кинотеатр
Участниками первой смены летнего лагеря «Поиск» стали 45 сахалинских школьников
Участниками первой смены летнего лагеря «Поиск» стали 45 сахалинских школьников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru