Желающим рыбачить в шестимильной зоне Сахалина и Курил необходимо оформить разрешение

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Жители области, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или артелей, ведущие в коммерческих целях добычу водных биологических ресурсов (ВБР), которые не включены в общий допустимый улов (ОДУ), должны обратиться для оформления необходимых документов в Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43а. Об этом сообщили в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

В настоящее время действует особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства с использованием судов длиной до 24 метров в пределах шестимильной прибрежной зоны Сахалина и Курильских островов. В соответствии с «Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» раздельный учет уловов в этом случае ведется в установленных местах.

Допускается прилов некоторых видов водных биоресурсов, не включенных в разрешительный билет, на которые установлен общий допустимый улов. В Восточно-Сахалинской подзоне – это минтай, камбалы дальневосточные, палтус черный, палтус белокорый, навага, трубачи, кукумария. В Западно-Сахалинской - минтай, камбалы дальневосточные, сельдь тихоокеанская, треска, трубачи, кукумария. В данном случае прилов не может превышать 10 процентов веса всего добытого за один рейс улова ВБР, указанных в разрешении на добычу.

Не ограничивается прилов водных биологических ресурсов, для которых общий допустимый улов не определен. Исключение - тихоокеанские лососи, а также виды ВБР, на добычу которых установлен полный, временный или сезонный запрет, сообщает пресс-служба правительства региона.