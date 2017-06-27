Участниками первой смены летнего лагеря «Поиск» стали 45 сахалинских школьников

В Смирныховский район съехались 45 школьников. Все они заселились в палатки военно-патриотического лагеря «Поиск». Почти половина ребят посетила лагерь впервые.

- Это уже третий военно-патриотический лагерь, организованный при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году. Ранее завершился сбор для 130 юнармейцев на безе 68 Армейского корпуса, а также смена «Служу Отечеству!» для 100 ребят организованная совместно с ВПЦ «Вымпел» на базе Сахалинского Артека. Подобные мероприятия позволяют молодежи не просто интересно провести свой летний отдых, но и больше узнать о героических страницах нашей истории, - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Проходит лагерь уже более 15 лет. Уникальность его в том, что дети принимают участие в поисковых работах на 50-ой параллели. Место находится в местах активных боевых действий августа 1945 года. На этой поляне, где сейчас стоят палатки, гремели взрывы. Бойцы красной армии освобождали Сахалин от японских интервентов. Лагерь Поиск – часть всероссийской «Вахты Памяти». В 2017 году «Вахта Памяти» посвящена 72-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 и 72-летию Окончания Второй мировой войны.

- Около пяти лет назад дети из лагеря поиск принимая участие в поисковых работах, нашли останки бойца. И в процессе вскрытия грунта нашли даже ложку, на ней была фамилия Бунько. По архивным данным идентифицировали красноармейца. Нашли его родственников, пригласили на место гибели. На этом месте нашли химический карандаш. И по рассказам бабушки, этим карандашом он писал последнее письмо. И это было так трогательно, что такие моменты, когда ребята прикасаются к истории, для них это запоминается. Для них это послужит особым примером, - рассказывает генеральный директор Сахалинского отделения международного фонда «Победа - 1945» Игорь Андреев.

Сам лагерь проходит с 11 июля по 27 августа. В нем примут участие 120 детей 14 – 18 лет. Кроме поиска, ребята занимаются рукопашным боем, метанием ножей, стрельбами, общей физической подготовкой. Ведутся психологические занятия и профориентационная работа, футбол, волейбол и даже рыбалка. Выезжают в музей и библиотеку.

Александра Грачева, участница лагеря «Поиск», в Смирных приехала после смены в сахалинском Артеке. Провела дома только один день. Очень ждет поисковых работ. Признается, что хочет найти награды или личные вещи солдат.

- Летом дома не интересно, потому что, если жарко, то гулять не хочется, холодно, тоже не хочется. А в лагере всегда хорошо и везде твои товарищи рядом. В городе не интересно. В лагере интересно.

Во второй смене лагерь посетят подростки из Японии. Это уже стало традицией лагеря. Они также примут участие в поисковых работах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.