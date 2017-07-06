Застройщика магазина в Дальнем наказали за грязь вокруг стройплощадки

Строительная техникой выносит на улицу Крымскую грязь. В отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении, предъявлено требование в короткие сроки привести прилегающую территорию в порядок. Застройщик незамедлительно приступил к устранению нарушений. Завезен щебень для отсылки, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, в районе дома №23 по ул. Крымской будет построен «Универсальный магазин». На первом этаже расположится социальный продуктовый магазин, на втором - отдел хозяйственных товаров, аптека, будут установлены банкоматы.

Перед началом строительства предприниматель провел встречу с жителями, обсудил проект магазина и благоустройство прилегающей территории. При этом были учтены пожелания и просьбы жителей, чтобы минимизировать возможные неудобства, связные с соседством с магазином.

Так, для посетителей магазина будет организован парковочный карман вдоль улицы Крымской минимум на 10 мест. На въезде во двор установят шлагбаум, чтобы посетили торговой точки не парковались там. Кроме того, предприниматель окажет помощь в озеленении двора и обустройстве детской площадки.