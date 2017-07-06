Больше 50 рекламных щитов сняли с деревьев в Южно-Сахалинске

До конца года акция «Деревья без гвоздей» пройдет еще несколько раз

За четыре часа волонтеры и сотрудники администрации Южно-Сахалинска удалили с деревьев в южной части областного центра 55 самовольно установленных рекламных щитов. Акция «Деревья без гвоздей» прошла в городе впервые.

Как рассказала главный специалист управления охраны окружающей среды администрации Екатерина Ермакова, демонтажу предшествовала большая работа по обследованию зеленых насаждений. Было выявлено около 100 деревьев, на которых установлено более 200 информационных конструкций. Прибивать таблички и щиты гвоздями, обвязывать их веревками и проволокой к деревьям и кустарникам категорически запрещено правилами благоустройства, действующими на территории Южно-Сахалинска. Механические повреждения разрушают кору, способствуют проникновению и развитию паразитирующих организмов, что в итоге приводит к гибели растения.

Управление просит владельцев аналогичных конструкций снять их с деревьев и обработать поврежденные части зеленых насаждений садовым варом. А также просит всех неравнодушных граждан, которые становятся свидетелями незаконных действий по установке информационных и рекламных щитов на деревьях и кустарниках, сообщать о данных фактах по телефону 300-726, фотографии присылать на электронную почту nature@yuzhno-sakh.ru.

До конца года планируется проведение еще нескольких акций «Деревья без гвоздей», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.