Шесть километров старых теплопроводов заменят в Южно-Сахалинске этим летом

В Южно-Сахалинске идет ремонт тепловых сетей. При работах применяются трубопроводы с пенополимерминеральной изоляцией, а во дворах - изопрофлекс российского производства, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Срок службы этих труб исчисляется десятками лет.

- В этом году планируется заменить 6 км старых труб. А затем капитальное восстановление двора проводит администрация города, - сказал заместитель главного инженера по ремонтам АО «Сахалинская коммунальная компания» Павел Капишов. -

Трубопроводы изопрофлекс пластиковые, армированные и уже имеют тепловую изоляцию и наружную бесшовную гидрозащитную оболочку - лучшую из существующих современных теплоизоляционных материалов. Благодаря гибкости рабочим проще бесканально прокладывать маршруты для труб. Изопрофлекс выдерживает заданную температуру. Кроме того, эти трубы бесшовные, поэтому замена производится от камеры до камеры без единой стыковки - вероятность повреждения участка при эксплуатации минимальная. Сверху труба защищена пластиковой гильзой, что позволяет избежать повреждений и влияния грунтовых вод. Еще одним плюсом применения пластика является отсутствие внутри трубы коррозии: отложений и ржавчины в ней не будет.

В этом году тепловые сети заменят в 9 дворах - на самых ветхих участках, где по итогам отопительных сезонов прошлых лет и гидравлических испытаний выявлено наибольшее количество повреждений. На 5 дворовых территориях решено уложить изопрофлекс.

- Один из таких участков - район дома № 59 на ул. Поповича. Работы только начались, - добавил мастер участка Александр Берников. - Здесь большое количество ветхих сетей, отчего и происходили частые утечки. Благодаря новым трубам в 5 жилых домах и детском саду «Ласточка» станет теплее и повысится качество ГВС. На данном участке будет заменено порядка 600 метров труб.

АО СКК уже имеет опыт в работе с изопрофлексом. В прошлом году такие трубы в рамках комплексного благоустройства были уложены в селе Санаторном. В период эксплуатации, по словам специалистов, проблем с новыми сетями не возникало. Качество поставляемых услуг улучшилось, тепловые потери уменьшились.

Стоит отметить, что стоимость изопрофлекса дороже, чем старых труб. Капитальные вложения возрастают, но стоимость производства работ снижается.

- При укладке применяется меньше техники и занято меньше квалифицированных кадров, - отметил Павел Капишов. - Если сейчас на участке ул. Поповича трудится бригада из 5 рабочих и один экскаватор, то для прокладки металлических труб по старым технологиям потребовалось бы не менее 10 человек и несколько единиц техники.

Современные трубы - около 1,3 км - также уложены во дворе домов № 15, 15а, 17 и 17а на ул. Емельянова. Следующим шагом станет двор домов № 53 и 57 на ул. Поповича.