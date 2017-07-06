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Четыре незаконных рыболовецких стана обнаружил минлесхоз на севере Сахалина

Четыре незаконных рыболовецких стана обнаружил минлесхоз на севере Сахалина

Нарушителям грозит большие штрафы

В Ногликском и Охинском районах сотрудники сахалинского минлесхоза организовали масштабную операцию против браконьерства, нарушений режимов особо охраняемых природных территорий и фактов несоблюдения природоохранного законодательства. Рейды проводились с 3 по 12 июля 2017 года совместно с отделом Росгвардии по Сахалинской области при участии сотрудников СОБР, сообщает пресс-служба минлесхоза.

На севере острова действовали две мобильные группы инспекторов. Обход береговой линии третьей группой с участием сотрудников минлесхоза организовало Пограничное управление ФСБ. Пограничники использовали и морской транспорт.  

По предварительным итогам рейдов в Ногликском и Охинском районах было выявлено 15 нарушений режимов охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения памятника природы «Лунский залив», заказника «Тундровый» и заказника «Северный». Нарушения допускали физические и юридические лица. 

Кроме этого удалось выявить четыре факта незаконной установки рыболовецких станов (в памятнике природы «Лунский залив», заказнике «Северный»).  

Попался участникам рейда и незадачливый охотник, нарушивший установленные законом сроки охоты. Ему грозит лишение права на охоту как минимум на год, возможно, с конфискацией оружия.

По всем выявленным нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. По одному факту материалы переданы в ОВД Охинского района для возбуждения уголовного дела. Большинству нарушителей грозят крупные денежные штрафы, к юридическим лицам будут применены более серьезные меры воздействия.

В ходе рейдов были изъяты три браконьерские рыболовные сети, охотничье гладкоствольное оружие, шесть килограммов калуги.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:30 +1
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:33
"шесть килограммов калуги." И ВСЕ!!!! Я валяюсь.
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 14:03
Balbes, это видать только что вылупившиеся из икры
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0
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 13:35
всё,что нажито непосильным трудом:сети рыболовные браконьерские-три,оружие гладкоствольное охотничье,калуги шесть кг...
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 14:01
DartVictor, три сети, три ружья, шесть кг калуги... три штуки, собака с милицией обещала придти
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+2
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 14:07
Balbes, браконьеры совсем озверели-уже вместо рыбы,город Калугу начинают вытаскивать покилограммно
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:06
DartVictor, зато как звучит: Три РЫБОЛОВЕЦКИХ СТАНА! Я уж было подумала - и правда станы
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+2
Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 13:59
зачистка конкурентов прошла перед началом сезона, браконьеры с крышей ловите спокойно как всегда это было на севере Сахалина. Так шпану по пинали, что бы знали свое место. А станы на полуострове Шмидта законно выставлены в этом году? или туда ноги не могут донести этих доблестных проверяющих.
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:10
ужас! вот до чего лень, доводит...
НЕт чтоб пойти работать, нет они пойдут лучше калугу половят.. а подумаешь пронисёт, а не тут то было... сейчас такой штраф влепят.
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 14:39
(князь) Вельзевул, это не лень,это от безысходности. Вы думаете это легкий труд ,рыбодобыча? Люди идут на противозаконные действия т.к. работы нет на Севере, а семьи кормить надо. Я ни в коем разе не защищаю браконьеров,но и понимаю их.
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:25
Nato4ka, а юрлица тоже видимо состоят на безработице? Калуга вроде как в Красной книге-она для кого писана? Ну давайте все будем ловить-им можно нам нетт? От какой безысходности то? Совсем кушать нечего?
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0
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