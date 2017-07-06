Четыре незаконных рыболовецких стана обнаружил минлесхоз на севере Сахалина

В Ногликском и Охинском районах сотрудники сахалинского минлесхоза организовали масштабную операцию против браконьерства, нарушений режимов особо охраняемых природных территорий и фактов несоблюдения природоохранного законодательства. Рейды проводились с 3 по 12 июля 2017 года совместно с отделом Росгвардии по Сахалинской области при участии сотрудников СОБР, сообщает пресс-служба минлесхоза.

На севере острова действовали две мобильные группы инспекторов. Обход береговой линии третьей группой с участием сотрудников минлесхоза организовало Пограничное управление ФСБ. Пограничники использовали и морской транспорт.

По предварительным итогам рейдов в Ногликском и Охинском районах было выявлено 15 нарушений режимов охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения памятника природы «Лунский залив», заказника «Тундровый» и заказника «Северный». Нарушения допускали физические и юридические лица.

Кроме этого удалось выявить четыре факта незаконной установки рыболовецких станов (в памятнике природы «Лунский залив», заказнике «Северный»).

Попался участникам рейда и незадачливый охотник, нарушивший установленные законом сроки охоты. Ему грозит лишение права на охоту как минимум на год, возможно, с конфискацией оружия.

По всем выявленным нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. По одному факту материалы переданы в ОВД Охинского района для возбуждения уголовного дела. Большинству нарушителей грозят крупные денежные штрафы, к юридическим лицам будут применены более серьезные меры воздействия.

В ходе рейдов были изъяты три браконьерские рыболовные сети, охотничье гладкоствольное оружие, шесть килограммов калуги.