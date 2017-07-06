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Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

Ему оказали помощь медики

Сегодня, 13 июля, примерно в 10:00 на перекрестке улиц Емельянова и Комсомольской в Южно-Сахалинске пешеходу стало плохо.

Очевидцы сообщают astv.ru, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Внезапно ему стало плохо, он упал. Несколько автомобилей остановились, неравнодушные горожане уложили пострадавшего, вызвали скорую, дали воды. Объяснить, что произошло мужчина не смог - речь была не связной. 

Помощь мужчине оказали медики скорой помощи.

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Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске , Фото: 3
Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске , Фото: 4
Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске , Фото: 5
Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске , Фото: 6
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Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:31 +4
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:55
Видимо дождались солнышка. Но оно не всем в радость и в прок
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+7
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:10
ZLOI275, Да погодка та еще. Не всем хорошо от таких перепадов.
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+8
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:19
Malinka17, У меня даже бибика обиделась
от нагрева метала на ступицах начали подшипники гудеть. Ну менял я их года 2 назад. И видать попались ну очень япончиские
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+5
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:27
ZLOI275, бибика имеет право)) Себе, небось, сандалеты новые прикупли к лету)))) А подшипнички даже не смазали
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+6
Еще 1 комментарий
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:21
Радует, что люди у нас есть неравнодушеные. ??
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+6
Vaska
Написано сегодня, в 12:00
Уважаемая Мария. У вас как у журналиста присутствует этика журналиста ? Вам , было бы приятно, если (не дай Бог) вам стало плохо, а вас бы стояли и снимали ?
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+1
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 12:07
Vaska, этика не нарушена, лица то не видно. тем более фото очевидцев
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+4
Berta
Написано сегодня, в 12:38
почему знак предупреждающий не поставили? на дороге же все происходит...
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0
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:31
Мне второй день плохо...голову напекло..
Берегите себя!
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+2
Online
katenok1183 Online
Написано сегодня, в 15:46
Ненавижу жару,тоже себя плохо чувствую в духоте
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:01
жара, июль, чё там дальше забыл, башку чё-то напекло
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