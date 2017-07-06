Мужчине стало плохо на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 13 июля, примерно в 10:00 на перекрестке улиц Емельянова и Комсомольской в Южно-Сахалинске пешеходу стало плохо.

Очевидцы сообщают astv.ru, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Внезапно ему стало плохо, он упал. Несколько автомобилей остановились, неравнодушные горожане уложили пострадавшего, вызвали скорую, дали воды. Объяснить, что произошло мужчина не смог - речь была не связной.

Помощь мужчине оказали медики скорой помощи.