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Ночное землетрясение произошло в заливе Анива
Магнитуда - 5,4
Сегодня ночью, 12 июля, примерно в 00:35 в зале Анива произошло землетрясение. Эпицентр находился на 28 км северо-западнее мыса Анива.
Как сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинска, очаг находился на глубине в 340 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4.
Жители юга Сахалина землетрясение не ощутили.
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Комментарии
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MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 15:26
в зале ??? а в прихожей норм ?? )))
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PalMal
Написано сегодня, в 15:38
да в зале Анивы, в прихожей не почувствовалось, а вот рыба ушла на кухню.
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