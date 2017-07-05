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Ночное землетрясение произошло в заливе Анива
UA-Reporter.com

Ночное землетрясение произошло в заливе Анива

Магнитуда - 5,4

Сегодня ночью, 12 июля, примерно в 00:35 в зале Анива произошло землетрясение. Эпицентр находился на 28 км северо-западнее мыса Анива.

Как сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинска, очаг находился на глубине в 340 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4.

Жители юга Сахалина землетрясение не ощутили.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:32 0
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Комментарии
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 15:26
в зале ??? а в прихожей норм ?? )))
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PalMal
Написано сегодня, в 15:38
да в зале Анивы, в прихожей не почувствовалось, а вот рыба ушла на кухню.
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