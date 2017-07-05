Ночное землетрясение произошло в заливе Анива

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Сегодня ночью, 12 июля, примерно в 00:35 в зале Анива произошло землетрясение. Эпицентр находился на 28 км северо-западнее мыса Анива.

Как сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинска, очаг находился на глубине в 340 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4.

Жители юга Сахалина землетрясение не ощутили.