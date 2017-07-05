Александр Болотников: в «Единой России» много людей, достойных быть депутатами

Конференция «Единой России» в Сахалинской области была острой и интересной, а в последующем ей стоило бы носить более неформальный характер. Это одно из мнений, высказанных участниками форума после его окончания.

- На дискуссионных площадках форума поднимались волнующие население проблемы, разговор был острым и интересным. Позволю себе только маленькое пожелание. Хочется, чтобы в последующем такие мероприятия носили более неформальный характер.

Кроме того, я уже в 3-й раз принимал участие в процедуре предварительного голосования и отмечаю, что она становится более и более совершенной. И, главное, дает возможность выбрать лучших. Это ведь не так просто – в партии много людей, достойных того, чтобы быть депутатами. Надеюсь, что такие люди смогут реализовать программу регионального отделения «Единой России» и решить другие вопросы, которые не вошли в этот документ, но являются предметом внимания моих коллег по партии. Для меня, например, одними из важных направлений являются газификация Смирныховского района, переселение из аварийного и ветхого жилья и создание рабочих мест на селе, – прокомментировал кандидат в депутаты Сахалинской областной Думы по округу № 12 Александр Болотников.

- В предвыборной программе партии много правильных вещей. Одна из них - это решение транспортной доступности единственной в России островной области. Особенно подобная проблема затрудняет положение курильчан, которых я представляю в областной Думе. Высокие транспортные тарифы влекут за собой повышение всех остальных цен товаров и услуг на Курилах. Люди не могут свободно ездить на Сахалин и тем более на материк. Этой теме была посвящена одна из дискуссионных площадок форума, который оставил в целом хорошее впечатление. Много интересного и полезного услышали из выступлений Сергея Неверова, секретаря генсовета «Единой России». А предварительное голосование дало возможность людям посмотреть на кандидатов и обозначить свои предпочтения. Победа в такой процедуре означает, что избиратели доверяют кандидату представлять их интересы в политической и общественной жизни. А это является большой честью и налагает ответственность, которым нужно соответствовать. Важно, чтобы за словами стояли конкретные дела, – поделился кандидат по округу № 8 Евгений Лотин.

В ходе прошедшей XXII конференции регионального отделения «Единой России» была принята пятилетняя программа действий партии по развитию Сахалинской области. В основе документа – решение наиболее актуальных проблем, которые волнуют жителей. Среди них как масштабные вопросы по развитию целых отраслей экономики, созданию производств, введению новых мер социальной поддержки, так и более локальные – например, об улучшении работы управляющих компаний, адресной помощи инвалидам.