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Больше тысячи вопросов подготовили сахалинцы к разговору с губернатором

Больше тысячи вопросов подготовили сахалинцы к разговору с губернатором

На самые интересные глава региона ответит в прямом эфире 13 июля

Почти 400 обращений поступило в группе «Разговор с губернатором» в соцсети «ВКонтакте». Около 800 вопросов задано по телефону «горячей линии» 8 800 100 21 65. Глава региона пообщается с местными жителями в прямом эфире телеканала «ОТВ - Сахалин» 13 июля. Начало в 19:30, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области. 

Уже ясно, что самыми популярными для сахалинцев стали темы переселения из ветхого и аварийного жилья, развития спорта, строительной и социальной сфер. Людей интересуют также льготы для многодетных и молодых семей, а также новые меры социальной поддержки. 

- Второй по популярности является тема ЖКХ и работа управляющих компаний. Граждан интересует облагораживание придомовых территорий, ремонт фасадов, крыш. Понятно, что ответить на все вопросы за короткое время эфира нереально. Но однозначно каждое обращение будет зафиксировано и не останется без внимания, - рассказал начальник управления по работе с обращениями граждан регионального правительства Олег Русин.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:17 +1
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Люди
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Место
Сахалинская область
Прочее
прямая линияпрямой эфирвопросы
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:37 Отредактированно сегодня, в 12:38
....граждан интересует облагораживание придомовых территорий, ремонт фасадов, крыш.
Похрену.Что там за подставные граждане???Развод....
Интересует:ЧТОи главное КОГДА,губернатор собирается делать с ценами на топливо?????От этого и основной рост цен на всё остальное!
Взял мяч-так вперёд,не надо искать лёгких путей и подрожать ВВП...
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+8
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 12:41
S.T.A.L.K.E.R., А так же ОЧЕНЬ интнресует когда остепенят местечковых "царьков" из администрации (например Тымовск и Ноглики).
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+5
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:48
Balbes, .....согласен!А то блин собрание устроили "пожелание местных жителей,цвета фасадов домов,на набережной реки рогатка"в понедельник в 18-00
Кому какая разница вкакой цвет эти дома будут выкрашены!
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+7
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:18
S.T.A.L.K.E.R., Вот если честно, плевать на это. А вот когда уже наведут порядок среди "власть имеющих" которые, уж простите за тавтологию, людей за людей не считают, вот это да.
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+4
Еще 5 комментариев
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:38
что, КОН тоже врубает "ручное управление"?)))
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+3
Hana
Написано сегодня, в 15:43
marrozz, Ага,тормоз
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:09
Посмотрим на результативность. А вообще, дело правильное. Информационные фильтры вокруг первого должностного лица позволяет пробить.
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:16
Андрей Кузьмин, Судя по заявленным вопросам, народ исключительно интересует "облагораживание придомовых территорий, ремонт фасадов, крыш". Ну глобальней некуда.
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+5
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:29
Balbes, Ну да. После ледостойких оснований, транссахалинского газопровода, завода СПГ и наступившего многомиллиардного раздела продукции предел мечтаний сахалинцев: коровник, песочница во дворе и стеклопакет. Полное неуважение к интересам молодого поколения на своей территории.
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+2
Hana
Написано сегодня, в 15:42
Андрей Кузьмин, Вы просто прирожденный сатирик.
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+1
Еще 8 комментариев
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:53
Вопросы? Какие вопросы? У меня лично нет никаких вопросов в губернатору.
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0
Vaska
Написано сегодня, в 14:15
Ответит только на удобные вопросы ?
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 14:42
Vaska, вот это точно, он уже в одном интервью отвечал на вопросы...
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+1
YRII
Написано сегодня, в 14:23
Когда у нас островетян будет в домах ГАЗ
?,мы сидим на газе, на нефте, на угле,и всё москали высасывают.
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0
DestructoR
Написано сегодня, в 14:57
У меня вопрос, долго ли еще он собирается работать в нашей области ??
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 15:31
а как дела у собачки нашего губернатора, как детки, не болеют?
Ну как то так, удобоваримо.
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0
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