Больше тысячи вопросов подготовили сахалинцы к разговору с губернатором
На самые интересные глава региона ответит в прямом эфире 13 июля
Почти 400 обращений поступило в группе «Разговор с губернатором» в соцсети «ВКонтакте». Около 800 вопросов задано по телефону «горячей линии» 8 800 100 21 65. Глава региона пообщается с местными жителями в прямом эфире телеканала «ОТВ - Сахалин» 13 июля. Начало в 19:30, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Уже ясно, что самыми популярными для сахалинцев стали темы переселения из ветхого и аварийного жилья, развития спорта, строительной и социальной сфер. Людей интересуют также льготы для многодетных и молодых семей, а также новые меры социальной поддержки.
- Второй по популярности является тема ЖКХ и работа управляющих компаний. Граждан интересует облагораживание придомовых территорий, ремонт фасадов, крыш. Понятно, что ответить на все вопросы за короткое время эфира нереально. Но однозначно каждое обращение будет зафиксировано и не останется без внимания, - рассказал начальник управления по работе с обращениями граждан регионального правительства Олег Русин.
Интересует:ЧТОи главное КОГДА,губернатор собирается делать с ценами на топливо?????От этого и основной рост цен на всё остальное!
?,мы сидим на газе, на нефте, на угле,и всё москали высасывают.