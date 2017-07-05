Больше тысячи вопросов подготовили сахалинцы к разговору с губернатором

Почти 400 обращений поступило в группе «Разговор с губернатором» в соцсети «ВКонтакте». Около 800 вопросов задано по телефону «горячей линии» 8 800 100 21 65. Глава региона пообщается с местными жителями в прямом эфире телеканала «ОТВ - Сахалин» 13 июля. Начало в 19:30, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Уже ясно, что самыми популярными для сахалинцев стали темы переселения из ветхого и аварийного жилья, развития спорта, строительной и социальной сфер. Людей интересуют также льготы для многодетных и молодых семей, а также новые меры социальной поддержки.

- Второй по популярности является тема ЖКХ и работа управляющих компаний. Граждан интересует облагораживание придомовых территорий, ремонт фасадов, крыш. Понятно, что ответить на все вопросы за короткое время эфира нереально. Но однозначно каждое обращение будет зафиксировано и не останется без внимания, - рассказал начальник управления по работе с обращениями граждан регионального правительства Олег Русин.