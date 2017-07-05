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Молодежь Южно-Сахалинска приглашают на летнюю подработку
sputnik-abkhazia.ru

Молодежь Южно-Сахалинска приглашают на летнюю подработку

В обязанности входит уборка спортивных площадок и покраска бортов хоккейных кортов

В рамках всероссийской акции «Трудовое лето» МБУ «Спортивный город» предлагает жителям Южно-Сахалинска в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в общественных работах по благоустройству спортивных площадок, расположенных на территории городского округа.

В перечень работ входят уборка спортивных площадок, покраска бортов хоккейных кортов. Заработная плата составляет 15150 рублей в месяц. Молодые люди будут заняты с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.

Заявки на трудоустройство принимаются в МБУ «Спортивный город» (ул. Пограничная, 49/1, каб. 6) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС. Дополнительную информацию можно получить по телефону 23-00-49, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:36 +1
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 12:39
пффф, с 18 лет! вы мне скажите куда 16летнего пацана пристроить??вот где проблема!
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+5
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Nord Online
Написано сегодня, в 13:42
marrozz,
В хостес пристрой.
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0
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The only way Online
Написано сегодня, в 13:28
Полный рабочий день! Что за мизерная зарплата!
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:47
Зарплата издевательская, видимо, рассчитанная на гастарбайтеров...
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+6
Кристина
Написано сегодня, в 14:18
Я б еще поняла, если б привлекали с 12 до 17 лет подростков. А тут, достаточно большой возрастной разбег, работящий класс так сказать. Зарплата громадная канеш. Прожиточный минимум е мае.
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+4
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 15:38
Странное объявление. Для какого-нибудь школьника за такую сумму подработка на полдня вполне подошла бы. Но для 20-30 летних да на полный рабочий день
они совсем сбрендили?
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+5
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