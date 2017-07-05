Молодежь Южно-Сахалинска приглашают на летнюю подработку

sputnik-abkhazia.ru

В рамках всероссийской акции «Трудовое лето» МБУ «Спортивный город» предлагает жителям Южно-Сахалинска в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в общественных работах по благоустройству спортивных площадок, расположенных на территории городского округа.

В перечень работ входят уборка спортивных площадок, покраска бортов хоккейных кортов. Заработная плата составляет 15150 рублей в месяц. Молодые люди будут заняты с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.

Заявки на трудоустройство принимаются в МБУ «Спортивный город» (ул. Пограничная, 49/1, каб. 6) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС. Дополнительную информацию можно получить по телефону 23-00-49, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.