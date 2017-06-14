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Голубей со склада в аэропорту Южно-Сахалинска вернули хозяину

Голубей со склада в аэропорту Южно-Сахалинска вернули хозяину

Сейчас птицы находятся под карантином

Голубей, которых месяц не могли отпустить со склада аэропорта в Южно-Сахалинске, вернули владельцу. По его словам, пернатые чувствуют себя хорошо. За время, проведенное на складе, никто не погиб.

Сейчас птицы находятся под карантином, проходят всестороннюю проверку и их лечат от орнитоза.

После публикации на astv.ru со мной связались и сказали, чтобы я приезжал забирать птиц. К ним приезжают, наблюдают их. Голуби себя чувствуют нормально, они в порядке, − говорит владелец голубей Зафарбек Мамарасулов.

− Птиц уже проверили на туберкулез и взяли пробы на другие болезни. Сейчас они проходят семидневный курс лечения от орнитоза, − комментирует начальник государственной станции по борьбе с болезнями животных Олег Чалиенко.

По окончанию с птиц возьмут контрольные пробы. В случае успешного лечения в голубятне сделают дезинфекцию и отменят карантин, а потом один раз в год будут проверять на наличие заболеваний. Предварительно отменить карантин обещают 20 июля.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 13:11 +2
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Комментарии
Berta
Написано сегодня, в 13:21
Ну, слава Котородице!

П.С.: псевдоним у автора
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+2
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:27
ну хоть что то хорошее случилось сегодня, а то то смерти, то убийства, то непогода...
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:34
.....временную регистрацию оформляли!
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+3
Malinka17
Написано сегодня, в 13:54
Летите, голуби, летитеее! Так долго держали пташек, я уж думала подохли все.
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+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:14
Слава Богу ! Бедные пернатые ,столько натерпелись!
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 16:23
ну наконец-то
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