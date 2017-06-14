Голубей со склада в аэропорту Южно-Сахалинска вернули хозяину

Голубей, которых месяц не могли отпустить со склада аэропорта в Южно-Сахалинске, вернули владельцу. По его словам, пернатые чувствуют себя хорошо. За время, проведенное на складе, никто не погиб.

Сейчас птицы находятся под карантином, проходят всестороннюю проверку и их лечат от орнитоза.

После публикации на astv.ru со мной связались и сказали, чтобы я приезжал забирать птиц. К ним приезжают, наблюдают их. Голуби себя чувствуют нормально, они в порядке, − говорит владелец голубей Зафарбек Мамарасулов.

− Птиц уже проверили на туберкулез и взяли пробы на другие болезни. Сейчас они проходят семидневный курс лечения от орнитоза, − комментирует начальник государственной станции по борьбе с болезнями животных Олег Чалиенко.

По окончанию с птиц возьмут контрольные пробы. В случае успешного лечения в голубятне сделают дезинфекцию и отменят карантин, а потом один раз в год будут проверять на наличие заболеваний. Предварительно отменить карантин обещают 20 июля.