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Научные доклады сахалинских школьников вошли во всероссийский сборник
Zelenogradnews.ru

Научные доклады сахалинских школьников вошли во всероссийский сборник

Ирина Василенко и Станислав Кузьминых представили работы в номинации «Физика»

Научные исследования учащихся школы №5 Южно-Сахалинска вошли в сборник тезисов участников XIX Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

Всероссийский детский конкурс проходил в конце учебного года в Москве. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе необходимо было отправить научно-исследовательскую работу для оценки экспертам конкурса. Авторы работ, получившие положительную оценку, приглашались в Москву для участия во втором этапе конкурса. На конференции присутствовали дети в возрасте от 7 до 14 лет со всех уголков России. В работе итоговой конференции приняли участие свыше 500 конкурсантов из 50 субъектов страны. Островной регион представляли ученики СОШ №5 Южно–Сахалинска Ирина Василенко и Станислав Кузьминых.

Оценивали работы участников именитые ученые московских ВУЗов. Сахалинские школьники стали участниками секции по физике. Ребята достойно выступили на всероссийском уровне и были награждены дипломами победителя и I степени в номинации «Физика».

Конкурс традиционно проводится национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке управления делами президента РФ, Государственной думы, министерства образования и науки РФ.

В начале июля был выпущен сборник тезисов призовых детских научных докладов. Отрадно отметить, что в их числе работы юных островитян - Ирины Василенко и Станислава Кузьминых, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:38 +1
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Написано сегодня, в 16:51
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