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Детям из Весточки устроили День рыбака с ухой и конкурсами
Фото: архив ДК "Электрон"

Детям из Весточки устроили День рыбака с ухой и конкурсами

В празднике приняли участие десятки людей

В воскресенье, 9 июня, на площадке Дома культуры «Электрон» прошло праздничное мероприятие. Дети из поселка Весточка и их родители вместе с активистами отметили День рыбака. Культурному учреждению подарили в этот день спортивный инвентарь. А юных южносахалинцев ждали викторины и подарки.

Как отмечают организаторы, для островитян из поселка воскресный праздник был организован в по-настоящему лесной атмосфере. На народных гуляниях каждый смог поучаствовать в подвижных играх, узнать об истории праздника и празднично пообедать, отведав душистой ухи.

Депутат областной думы Виталий Гомилевский, который побывал на мероприятии, отметил, что он словно вернулся в детство: «Я могу вам час рассказывать – столько у меня эмоций! Вот знаете, в городе так отметить праздник невозможно – выйдут от силы пять человек, а тут небольшая территория, вот что значит село – детей пришло больше 30! Хорошо, что мы заготовили достаточно подарков для детишек – все остались довольны».

Юные островитяне поразили гостей своими нарядами. По словам организаторов, именно они еще добавили мероприятию праздничности. В Дворце культуры «Электрон» подготовили детям специальные красочные костюмы – были рыбки, дельфины, русалки и даже одноглазый Пират.

В этот день культурному учреждению торжественно вручили специальный инвентарь: воланы ракетки, мячи и прочее.

«Праздник прошел просто замечательно. Активисты приятно удивили -  в отдаленных районах да так празднуют! Поездка оставила отличные впечатления», - поделился депутат городской думы Южно-Сахалинска, член фракции «Единая Россия» Юрий Цой.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 14:56 +2
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