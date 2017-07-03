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Сахалинцам пригрозили штрафами за вылов краба, ежа и кукумарии

Сахалинцам пригрозили штрафами за вылов краба, ежа и кукумарии

Власти напоминают о запрете на вылов летом водно-биологических ресурсов

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска напоминает об ответственности за вылов запрещенных водно-биологических ресурсов.

Сахалинцев просят обратить внимание на сроки в которые вылов отдельных видов рыбы и морепродуктов запрещен. За это предусмотрены штрафы.

Запрещен вылов морского ежа с 15 июля по 30 августа, кукумария — с 15 июля по 30 августа, краб колючий — с 1 июля по 31 августа, краб синий- с 1 юля по 15 августа, краб камчатский — с 1 апреля по 31 августа. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:01 +1
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Комментарии
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 14:07
1 юля
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+1
sjeyxhho4s
Написано сегодня, в 19:51
Светлана Светлая, недавно узнала что почти все люди заражены пaрaзитaми, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- upl.pp.ua/parazitu
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−1
Starshina
Написано сегодня, в 16:06
Ха-ха!!! Шестимильная зона только за деньги?!
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0
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 18:47
Бракашам пофиг. Всех не переловят.
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0
Jasper
Написано сегодня, в 18:57
кушайте подножный корм (вон кислицы полно ее и жрите), нехрен в море лезть, а то совсем охренели! живут тут понимаешь, и еще жрут на халяву все что в море водится
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