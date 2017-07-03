Сахалинцам пригрозили штрафами за вылов краба, ежа и кукумарии

Власти напоминают о запрете на вылов летом водно-биологических ресурсов

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска напоминает об ответственности за вылов запрещенных водно-биологических ресурсов.

Сахалинцев просят обратить внимание на сроки в которые вылов отдельных видов рыбы и морепродуктов запрещен. За это предусмотрены штрафы.

Запрещен вылов морского ежа с 15 июля по 30 августа, кукумария — с 15 июля по 30 августа, краб колючий — с 1 июля по 31 августа, краб синий- с 1 юля по 15 августа, краб камчатский — с 1 апреля по 31 августа.