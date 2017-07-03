Сахалинские танцоры привезли награды международного конкурса в Крыму

Среди них призы за виртуозность и лучшие костюмы

Хореографический коллектив «Фортуна» невельской детской школы искусств участвовал в международном творческом конкурсе "Крым встречает таланты".

Всего в Крым на фестиваль приехали более 300 человек, из них невельчан – 24. Соревновались в 3-х возрастных категориях. Солистка Аня Грибцова стала лауреатом второй степени и получила специальный приз за виртуозность.

Ансамбль в средней возрастной категории заслужил звание лауреатов 2 степени, как и дети смешанной младшей группы. Кроме того, ансамбль получил специальный приз за лучшие костюмы.

Преподаватели: Елена Носкова - художественный рук, Наталья Зиновьева -педагог-хореограф, концертмейстеры- Марина Плотников и Наталья Миловатская.