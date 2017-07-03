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Сахалинские танцоры привезли награды международного конкурса в Крыму

Сахалинские танцоры привезли награды международного конкурса в Крыму

Среди них призы за виртуозность и лучшие костюмы

Хореографический коллектив «Фортуна» невельской детской школы искусств участвовал в международном творческом конкурсе "Крым встречает таланты".

Всего в Крым на фестиваль приехали более 300 человек, из них невельчан – 24.  Соревновались в 3-х возрастных категориях. Солистка Аня Грибцова стала лауреатом второй степени и получила специальный приз за виртуозность.

Ансамбль в средней возрастной категории заслужил звание лауреатов 2 степени, как и дети смешанной младшей группы.  Кроме того, ансамбль получил специальный приз за лучшие костюмы.

Преподаватели: Елена Носкова - художественный рук, Наталья Зиновьева -педагог-хореограф, концертмейстеры- Марина Плотников  и Наталья Миловатская.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:47 0
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Комментарии
sjeyxhho4s
Написано сегодня, в 19:51
недавно узнала что почти все люди заражены пaрaзитaми, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- upl.pp.ua/parazitu
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