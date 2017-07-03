В Углегорске «Тойота» сыграла в футбол на городской площади
В качестве мяча использовались мраморные шары
Сегодня, 8 июля полицейские Углегорска разбираются с обстоятельствами ночного происшествия на городской площади.
Судя по фото, что прислал astv.ru очевидец водитель Toyota Caldina устроил гонки на городской площади. Несколько лет назад там были установлены мраморные шары и вазоны с цветами как раз именно для того, чтобы не допустить лихачей на тротуары.
Водителю «Тойоты» это не помешало. Он снес несколько шаров и вазонов.
Галерея
4 Шары на площади в Углегорске
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 13:47
Вандал
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+5
sjeyxhho4s
Написано сегодня, в 19:50
Reader, недавно узнала что почти все люди заражены пaрaзитaми, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- upl.pp.ua/parazitu
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:48
Идиотов меньше не становится. Лучше бы об стену с разбега.
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+10
Nektos
Написано сегодня, в 14:19
Ну что за люди???!
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:28
нифига не Роналду
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:43
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 16:23
отчетливо прослеживается кровь русских футболистов
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+1
jhon111
Написано сегодня, в 18:15
Но и написали . Как будто он намеренно по площади ездил
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 19:01
"Такой футбол нам не нужен"!
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0