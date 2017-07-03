В Углегорске «Тойота» сыграла в футбол на городской площади

Сегодня, 8 июля полицейские Углегорска разбираются с обстоятельствами ночного происшествия на городской площади.

Судя по фото, что прислал astv.ru очевидец водитель Toyota Caldina устроил гонки на городской площади. Несколько лет назад там были установлены мраморные шары и вазоны с цветами как раз именно для того, чтобы не допустить лихачей на тротуары.

Водителю «Тойоты» это не помешало. Он снес несколько шаров и вазонов.