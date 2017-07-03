Премию «Выпускник» получили 10 юных южносахалинцев

Десять юных горожан стали обладателями сертификатов на получение стипендии «Выпускник». Награду ребятам вручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сообщает пресс-служба мэрии. Лучшие выпускники города получили по 30 тысяч рублей.

Стипендия присуждается выпускникам, имеющим по всем предметам школьной программы полугодовые, семестровые и итоговые оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также сдавшие единый государственный экзамен с результатами не меньше 60 баллов и, кроме того, успешно проявившим себя в образовательной, творческой, исследовательской и общественной деятельности.

Среди ребят, чьи школьные достижения сегодня были отмечены стипендией, - активные участники волонтерских движений, победители школьных олимпиад, муниципальных фестивалей, интеллектуальных игр, призеры международных конкурсов и учебно-исследовательских конференций и обладатели медалей выпускников.

- Спасибо, что оценили мои школьные достижения. Если честно, учеба далась нелегко. Хоть я и получил золотую медаль, но возвращаться обратно в школу не стал бы, - говорит выпускник лицея №1 Денис Меднов. - Впереди - новая ступень жизни. Я уже поступил по целевому направлению в Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина. Если получится, после учебы вернусь на Сахалин.

- Мне учиться было легко, - поделилась еще одна обладательница золотой медали - выпускница школы №19 с. Дальнее Ольга Лыфарь. - Благодарна за награду! Планирую поступить в медицинский университет. Пока со специализацией не определилась, но хочу стать педиатром. Очень люблю детей, люблю общение и моя будущая профессия очень востребована и полезна.

Обладателями сертификата на получение 30 тыс. рублей в 2017 году стали:

1. Жексимбаева Диана, выпускница школы №26,

2. Лим Елена, выпускница гимназии №2,

3. Лыфарь Ольга, выпускница школы №19,

4. Меднов Денис, выпускник лицея №1,

5. Самотохина Виктория, выпускница гимназии №1,

6. Теплов Илья, выпускник гимназии №2,

7. Якубова Анастасия, выпускница лицея №1,

8. Матрахова Полины, выпускница гимназии №2

9. Гаврилова Ольга, выпускница гимназии №1.

10. Че Александра, выпускница Восточной гимназии.