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Премию «Выпускник» получили 10 юных южносахалинцев

Премию «Выпускник» получили 10 юных южносахалинцев

Стипендия для лучших учеников - 30 тысяч рублей

Десять юных горожан стали обладателями сертификатов на получение стипендии «Выпускник». Награду ребятам вручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сообщает пресс-служба мэрии. Лучшие выпускники города получили по 30 тысяч рублей.

Стипендия присуждается выпускникам, имеющим по всем предметам школьной программы полугодовые, семестровые и итоговые оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также сдавшие единый государственный экзамен с результатами не меньше 60 баллов и, кроме того, успешно проявившим себя в образовательной, творческой, исследовательской и общественной деятельности.

Среди ребят, чьи школьные достижения сегодня были отмечены стипендией, - активные участники волонтерских движений, победители школьных олимпиад, муниципальных фестивалей, интеллектуальных игр, призеры международных конкурсов и учебно-исследовательских конференций и обладатели медалей выпускников.

 - Спасибо, что оценили мои школьные достижения. Если честно, учеба далась нелегко. Хоть я и получил золотую медаль, но возвращаться обратно в школу не стал бы, - говорит выпускник лицея №1 Денис Меднов. - Впереди - новая ступень жизни. Я уже поступил по целевому направлению в Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина. Если получится, после учебы вернусь на Сахалин.

 - Мне учиться было легко, - поделилась еще одна обладательница золотой медали - выпускница школы №19 с. Дальнее  Ольга Лыфарь. - Благодарна за награду! Планирую поступить в медицинский университет. Пока со специализацией не определилась, но хочу стать педиатром. Очень люблю детей, люблю общение и моя будущая профессия очень востребована и полезна.

Обладателями сертификата на получение 30 тыс. рублей в 2017 году стали:

1. Жексимбаева Диана, выпускница школы №26,

2. Лим Елена, выпускница гимназии №2,

3. Лыфарь Ольга, выпускница школы №19,

4. Меднов Денис, выпускник лицея №1,

5. Самотохина Виктория, выпускница гимназии №1,

6. Теплов Илья, выпускник гимназии №2,

7. Якубова Анастасия, выпускница лицея №1,

8. Матрахова Полины, выпускница гимназии №2

9. Гаврилова Ольга, выпускница гимназии №1.

10. Че Александра, выпускница Восточной гимназии. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:29 +1
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:55
Тааак, а где 57 тысяч? Или 57 - это область банкует, а 30 - город?
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 16:01
НюНик_просто_Анна, это стипендия лучшим выпускникам города. То есть мало того, что это город, а не область наградил, но и это премия не золотым выпускникам, а детям с лучшими достижениями в разных областях. Еще будет, скорее всего, спортсменам отдельно премия. В общем, стимул есть хорошо учиться и участвовать в конкурсах и олимпиадах.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:02
Malinka17, это очень неплохо...
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 16:06
НюНик_просто_Анна, это очень даже хорошо. На самом деле программ поддержки талантливой молодёжи много.
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+2
Еще 1 комментарий
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