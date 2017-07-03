К участию в ВЭФ-2017 готовятся сахалинские бизнесмены

Островные предприниматели намерены представить 30 проектов в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября, сообщает пресс-служба островного правительства. Большее количество предложений подало лишь Приморье (31), на третьем месте - Хабаровский край (26).

В общей сложности из регионов России в федеральное министерство по развитию Дальнего Востока поступили 148 заявок. Ведомству теперь предстоит выбрать из них самые привлекательные. Данные проекты будут представлены на различных площадках форума. У предпринимателей при этом появится возможность рассказать о своих идеях авторитетной аудитории - ведущим экспертам в сфере экономики, найти партнеров и инвесторов. Форум сейчас представляет собой крупнейшую международную площадку для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к различным отраслям промышленности, сферам туризма и гостиничного бизнеса, образования. На предварительном этапе заявки аккумулировали два региональных института развития – Сахалинское агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития области и муниципальные администрации.

В рамках единой концепции представлены проекты развития горнолыжного курорта «Горный воздух». Здесь запланировано строительство гостиниц и гостевых домов, СПА-центра, ресторанов, создание зон для семейного и молодежного отдыха. На форуме потенциальным инвесторам предложат воплотить в жизнь эти идеи.

На Южных Курилах при участии партнеров может быть построен гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн. В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий «стандарт» и «люкс». А для бани предусматривается создание нескольких купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника. Еще один проект в сфере гостиничного бизнеса – по созданию СПА-отеля - предлагается реализовать на базе санатория «Синегорские минеральные воды».

Обширный список предложений сахалинские бизнесмены подготовили в промышленности. В разной степени проработки сейчас находятся проекты нескольких заводов по изготовлению труб, организации на Сахалине производства клееного бруса.

Выпуск нового для региона стройматериала недавно освоили в Южно-Сахалинске. Преимуществами клееного бруса являются его экологичность и высокая теплоемкость – она позволяет экономить средства на обогреве помещений. Суть проекта заключается в увеличении производства данного материала до 15 тысяч кубометров в год. Этих объемов хватит для того, чтобы закрыть существующие потребности строительного комплекса Сахалина.

Общий объем инвестиций, который потребуется для реализации 30 заявленных для презентации проектов из Сахалинской области, оценивается в сумму 41,6 миллиарда рублей.