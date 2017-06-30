В Южно-Сахалинске появилось отделение организации «Боевое братство»

В среду, 5 июля, в Южно-Сахалинске состоялось собрание ветеранов боевых действий, на котором было решено создать городское отделение «Боевого братства». Филиал Всероссийской общественной организации пока будет действовать без образования юридического лица. Его руководителем выбран ветеран Чечни Сергей Продан. Правление организации (по новому Уставу отделениями «Боевого братства» управляют руководитель и правление) составили его председатель Леонид Снигур, а также Александр Боровиков, Андрей Татауров, Александр Кузин, Саркис Акопян и военком Южно-Сахалинска Юрий Вдовенко.

Встречу ветеранов вооруженных конфликтов организовали и провели председатель областного отделения «Боевого братства» Павел Кузьменко. В собрании приняли участие около 40 участников боевых действий разных поколений, от Даманского до Чечни. Кроме основного вопроса – о создании в областном центре отделения, которое будет заниматься проблемами живущих там ветеранов – собравшиеся обсудили задачи на ближайшее время. Правлению и Сергею Продану предстоит работать для достижения главной цели организации: выработки эффективного механизма защиты законных прав воевавших сахалинцев. По телефону 8-924-192-4777 с Проданом можно связаться для получения информации о деятельности организации.

Кроме того, продолжится работа по уходу за местами захоронений воевавших в «горячих точках» земляков. Будет уделено внимание работе по патриотическому воспитанию молодёжи, пропаганде спорта и повышению авторитета Вооруженных Сил РФ.

Так, в рамках предстоящего празднования 20-летия «Боевого братства» решено организовать и провести Кубок организации по силовым видам спорта. В дальнейшем кубок станет переходящим, а турнир – традиционным, подчеркнул Павел Кузьменко. Предварительно проведение соревнований наметили на декабрь нынешнего года.

А уже в ближайшую субботу, 8 июля, член правления Андрей Татауров проведет для ветеранов и членов их семей бесплатный семинар «Медиация как альтернативный способ разрешения споров и конфликтов». Желающих ждут в 11 часов в офисе «Боевого братства» по адресу Южно-Сахалинск, проспект Мира, 92, первый этаж.

Еще одним важным итогом встречи ветеранов стало вступление в городское отделение руководителей федераций рукопашного боя и джиу-джитсу. Их приняли как физические лица, а на ближайшем собрании областного отделения «Боевого братства» будет рассмотрен вопрос о включении в его состав этих общественных организаций как коллективных членов.