Список земель, на которых можно получить «дальневосточный гектар», расширят

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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Они призваны расширить список территорий, где его получение разрешено. Сейчас на территории Сахалинской области под запретом до 70 % общей площади региона.

«Инициатива по изменению действующего закона о «дальневосточном гектаре» продиктована правоприменительной практикой, которая сложилась при выдаче бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке. Этот инновационный механизм содействует предоставлению бесплатной земли по упрощенной схеме. Цели, которые преследует законопроект, – сокращение количества отказов для предоставления участков и уменьшение зон «нельзя», где земельные участки нельзя предоставлять», – сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По словам Волкова, анализ правоприменительной практики показал, что зачастую гражданину приходится отказывать в силу того, что его земельный участок пересекает границы других участков, территорий общего пользования, населенного пункта, ограничивает доступ к другим земельным участкам или входит в зоны, в которых земля не может предоставляться.

«Мы стараемся сделать закон еще более клиентоориентированным, чтобы не отказывать гражданину, а дать ему выбор: предложить корректировку границ участка. Он также будет вправе отказаться, но тогда он сможет воспользоваться повторным правом выбора «дальневосточного гектара», – рассказал он.

Поправки в закон о «дальневосточном гектаре» существенно сокращают территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Согласно оценке минвостокразвития России, больше всего площадь зон «нельзя» закрывает территорию Чукотского автономного округа, составляя 88 %. Показатель в Приморье составляет 86 %, Еврейской автономной области – 85 %, на Камчатке 82 %, в Якутии 77 %, в Магаданской и Сахалинской областях – по 70 %. Запрет действует на 66 % территорий Хабаровского края и 57 % – в Амурской области.