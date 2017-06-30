Москвича осудили на Сахалине за взятку в полмиллиона рублей

49-летний москвич осужден в Аниве по ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Сахалинской области

В октябре 2016 года сотрудники транспортной полиции при обыске в помещении одной из организаций в Южно - Сахалинске обнаружили и изъяли свыше 30 тонн лосося и красной икры. Документов, подтверждающих законность добычи, не было.

Виновный предложил полицейскому вернуть товар за 500 тыс. рублей. Тот сообщил о попытке взятки руководству.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.