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Москвича осудили на Сахалине за взятку в полмиллиона рублей

Москвича осудили на Сахалине за взятку в полмиллиона рублей

Ему предстоит выплатить штраф

49-летний москвич осужден в Аниве по ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Сахалинской области

В октябре 2016 года сотрудники транспортной полиции при обыске в помещении одной из организаций в Южно - Сахалинске обнаружили и изъяли свыше 30 тонн лосося и красной икры. Документов, подтверждающих законность добычи, не было.

Виновный предложил полицейскому вернуть товар за 500 тыс. рублей. Тот сообщил о попытке взятки  руководству.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:08 0
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:17 Отредактированно сегодня, в 12:18
....москвича-как липку!
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:19
Ну не ужели.... хоть 1 сотрудник честный есть...
А представьте сколько не честных сотрудникам даю. чтоб закрыли глаза...500 т.р это ещё мал сумма
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:29
Или мож мало дал?
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+2
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:35
(князь) Вельзевул, ....конечно мало,за что потом и доплатил!
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:42
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