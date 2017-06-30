ASTV.RU организует фотоквест в центре Южно-Сахалинска

21 июля в центре Южно-Сахалинска пройдет фотоквест, организованный astv.ru совместно с партнерами. В течение нескольких часов команды будут соревноваться в поиске загаданных мест и их фотографировании. Главным призом станет групповая туристическая поездка на одну из достопримечательностей юга Сахалина. Стать участниками квеста и постараться его выиграть могут все желающие.

Фотоквест начнется в 11 часов и продлится до 16:00. Участники получат несколько заданий, по которым они должны будут определить загаданное место, прийти туда и сделать несколько фотографий. В дальнейшем жюри оценит и правильность выбора, и сделанные снимки. Награждение победителей и участников пройдет в тот же день.

Принять участие в квесте могут команды, состоящие из 2 – 4 человек. Возраст каждого участника должен быть 16 лет и старше.

Организаторы фотоквеста – astv.ru и Туристско-информационный центр. Он предоставит и главные призы. Партнер мероприятия – оператор мобильной связи Tele2.

Узнать подробности и правила фотоквеста можно по ссылке.