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ASTV.RU организует фотоквест в центре Южно-Сахалинска

ASTV.RU организует фотоквест в центре Южно-Сахалинска

Состязание пройдет 21 июля

21 июля в центре Южно-Сахалинска пройдет фотоквест, организованный astv.ru совместно с партнерами. В течение нескольких часов команды будут соревноваться в поиске загаданных мест и их фотографировании. Главным призом станет групповая туристическая поездка на одну из достопримечательностей юга Сахалина. Стать участниками квеста и постараться его выиграть могут все желающие.

Фотоквест начнется в 11 часов и продлится до 16:00. Участники получат несколько заданий, по которым они должны будут определить загаданное место, прийти туда и сделать несколько фотографий. В дальнейшем жюри оценит и правильность выбора, и сделанные снимки. Награждение победителей и участников пройдет в тот же день.

Принять участие в квесте могут команды, состоящие из 2 – 4 человек. Возраст каждого участника должен быть 16 лет и старше.

Организаторы фотоквеста – astv.ru и Туристско-информационный центр. Он предоставит и главные призы. Партнер мероприятия – оператор мобильной связи Tele2.

Узнать подробности и правила фотоквеста можно по ссылке.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:37 0
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