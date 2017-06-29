Следующий год в России станет Годом Японии

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В Стране восходящего солнца в свою очередь 2018-й станет Годом России

Президент России Владимир Путин в целях дальнейшего развития российско-японских отношений подписал распоряжение «О проведении Года России в Японии и Года Японии в России», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В комитет организации мероприятий Года России в Японии и Года Японии в России вошел заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Отметим, двусторонние переговоры глав двух государств состоялись в конце апреля. Уже тогда Владимир Путин и Синдзо Абэ обсуждали проведение «перекрёстного года» России и Японии.

Как отметил Синдзо Абэ: «Это важное мероприятие для стремительного расширения культурных связей обеих стран, и мы надеемся на то, чтобы посредством культуры больше японцев ещё больше полюбили Россию, а больше российских граждан испытали ещё большее чувство близости к японцам».

Ближайшая встреча лидеров России и Японии намечена на начало июля. 7 и 8 июля российский президент будет находиться в Гамбурге на саммите G20, где, в частности, намерен встретиться с действующим премьером Японии Синдзо Абэ. 9 июля российский лидер намерен встретиться с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017».