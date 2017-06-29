новости
новости
Регистрация
Сергей Седов переизбран уполномоченным по правам человека в Сахалинской области
Фото: ruspekh.ru

Сергей Седов переизбран уполномоченным по правам человека в Сахалинской области

За должность боролись двое

Сегодня, 6 июля, на 20-м заседании Сахалинской областной думы большинством голосов на должность уполномоченного по правам человека в регионе вновь выбрали Сергея Седова. За кандидатуру, внесенную на голосование губернатором Олегом Кожемяко, проголосовали 14 из 18 присутствующих на заседании депутатов.

За другую кандидатуру, внесенную на голосование – председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова – свои голоса отдали 4 депутата.

Для соблюдения порядка избрания омбудсмена депутаты сформировали счетную комиссию, в которую вошли Светлана Иванова, Валерий Тен и Анатолий Жук. Члены комиссии сформировали бюллетень и пригласили депутатов по очереди входить в комнату для тайного голосования. По итогам выборного процесса председатель счетной комиссии доложила депутатам, что все 18 бюллетеней признаны действительными, огласила результаты голосования и предоставила слово переизбранному омбудсмену.

Сергей Седов поблагодарил народных избранников и пообещал вернуть данный ему сегодня «огромный кредит доверия».

56-летний Сергей Седов занял должность уполномоченного по правам человека в июле 2012 года. Он родился в Душанбе, а в пятнадцатилетнем возрасте переехал на Сахалин. Работал в Сахалинском морском пароходстве, на Холмской базе производственно-транспортного флота. В 2004 году избирался в Сахалинскую областную думу. 

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 09:52 0
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Седов
Прочее
уполномоченный по правам человека
Популярное на ASTV
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Следующий год в России станет Годом Японии
Следующий год в России станет Годом Японии
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru