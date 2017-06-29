Сергей Седов переизбран уполномоченным по правам человека в Сахалинской области

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Сегодня, 6 июля, на 20-м заседании Сахалинской областной думы большинством голосов на должность уполномоченного по правам человека в регионе вновь выбрали Сергея Седова. За кандидатуру, внесенную на голосование губернатором Олегом Кожемяко, проголосовали 14 из 18 присутствующих на заседании депутатов.

За другую кандидатуру, внесенную на голосование – председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова – свои голоса отдали 4 депутата.

Для соблюдения порядка избрания омбудсмена депутаты сформировали счетную комиссию, в которую вошли Светлана Иванова, Валерий Тен и Анатолий Жук. Члены комиссии сформировали бюллетень и пригласили депутатов по очереди входить в комнату для тайного голосования. По итогам выборного процесса председатель счетной комиссии доложила депутатам, что все 18 бюллетеней признаны действительными, огласила результаты голосования и предоставила слово переизбранному омбудсмену.

Сергей Седов поблагодарил народных избранников и пообещал вернуть данный ему сегодня «огромный кредит доверия».

56-летний Сергей Седов занял должность уполномоченного по правам человека в июле 2012 года. Он родился в Душанбе, а в пятнадцатилетнем возрасте переехал на Сахалин. Работал в Сахалинском морском пароходстве, на Холмской базе производственно-транспортного флота. В 2004 году избирался в Сахалинскую областную думу.