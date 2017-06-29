old.nostalgic.ru
За старым кладбищем в Красногорске сахалинец посадил огород конопли
Садоводом-любителем оказался 19-летний местный житель
Полицейским Томари поступила информация о том,что на окраине села Красногорск кто-то выращивает коноплю. Исследовав территорию, стражи порядка обнаружили за старым кладбищем небольшой участок, на котором были посажены 29 запрещенных растений.
Садоводом-любителем оказался 19-летний ранее судимый местный житель. При осмотре его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическое ведро, в котором также произрастали несколько кустов наркосодержащего растения.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Другие статьи по темам
ограном...Ограном...ОГРАНОМ!!!!