За старым кладбищем в Красногорске сахалинец посадил огород конопли

Полицейским Томари поступила информация о том,что на окраине села Красногорск кто-то выращивает коноплю. Исследовав территорию, стражи порядка обнаружили за старым кладбищем небольшой участок, на котором были посажены 29 запрещенных растений.

Садоводом-любителем оказался 19-летний ранее судимый местный житель. При осмотре его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическое ведро, в котором также произрастали несколько кустов наркосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.