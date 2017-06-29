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За старым кладбищем в Красногорске сахалинец посадил огород конопли
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За старым кладбищем в Красногорске сахалинец посадил огород конопли

Садоводом-любителем оказался 19-летний местный житель

Полицейским Томари поступила информация о том,что на окраине села Красногорск кто-то выращивает коноплю. Исследовав территорию, стражи порядка обнаружили за старым кладбищем небольшой участок, на котором были посажены 29 запрещенных растений.

Садоводом-любителем оказался 19-летний ранее судимый местный житель. При осмотре его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическое ведро, в котором также произрастали несколько кустов наркосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:12 +2
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Комментарии
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:13
еще один ограном
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marrozz
Написано сегодня, в 16:36
Vitaliy Borodin, "ограном"? это что за слово?О_О
ограном...Ограном...ОГРАНОМ!!!!
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Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:42 Отредактированно сегодня, в 16:43
marrozz, ну вот так
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:13
marrozz, это же щютка)
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Еще 2 комментария
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:15
А говорят, что у нас молодежь от рук отбилась и ничего, кроме гаджетов не знает) А тут вона цельный Мичурин, блин. Не каждый огород каннабиса сумеет высадить))))
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КисМа")
Написано сегодня, в 18:29
Доносчиков, как грязи. Такие всегда были и будут позорниками.
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