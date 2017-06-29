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МВД предложило отбирать детей у психически нездоровых родителей

МВД предложило отбирать детей у психически нездоровых родителей

За пять месяцев этого года зарегистрировано 10 нападений таких родителей на детей

Министерство внутренних дел России предлагает лишать психически нездоровых россиян родительских прав, сообщает INTERFAX.RU.

В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно которой только за первые пять месяцев 2017 года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли.

При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии.

Министерство отразило свою позицию в письме на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, которая курирует социальную сферу и возглавляет правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В письме ведомство просит Минздрав и Минобрнауки изучить ситуацию. Со своей стороны МВД предлагает две меры. Первая - обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность. Вторая предполагает внесение изменений в Семейный кодекс, согласно которым в основания для лишения родительских прав нужно включить "социальную опасность лица вследствие его психического заболевания".

сегодня, в 11:41 0
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Комментарии
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Виктория Online
Написано сегодня, в 12:05
А может проще таким людям делать операции, что бы они не смогли зачать детей?
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:40
Виктория, а если я сначала дитёнка родила, а потом с катушек слетела, м?
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+1
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ateriya Online
Написано сегодня, в 12:49
Malinka17, у меня подруга так слетела. Чуть дите с окна не выбросила. Все. Сейчас в дурке. Уже восемь лет. Никаких сдвигов на улучшение. Девчонке 29 лет. Мы в шоке все были. Ну ее признали недееспособной,лишили материнства. Но страшно это.
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0
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Виктория Online
Написано сегодня, в 13:03
Malinka17, ну тут без вариантов естественно, забирать после того, как произошел этот съезд с катушек
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Еще 6 комментариев
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Berta Online
Написано сегодня, в 12:25
Необходимо давно издать закон, регламентирующий контроль рождаемости.
Для того, чтобы работать учимся, сдаем экзамены. Машину водить - сдаем экзамен. А как детей плодить, так государству все равно очевидно, будь то наркоманы, больные, психопаты, бомжи, финансово несостоятельные... Вместо того, чтобы уничтожить эту проблему на корню, они решают отбирать детей.
А ведь нет ничего проще, чем запустить тестовый механизм для всех желающих стать родителями. Прошел тесты (медицинские, на проверку финансовой состоятельности, психические и др.) - получил право быть родителем.
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:01
Berta, заплати и будет ребёнок. все же гипертрофируется к этому
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Berta Online
Написано сегодня, в 13:06
ostrovsakhalin, да хоть и так. Ясно же, что "мусор" общества не ринется отваливать куски деньжат ради ребенка.
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:53
Berta, ....и сделать ещё одно министерство в правительстве с должностями-БОГ ,которые будут решать кому можно,а кому нет!
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Еще 1 комментарий
Hana
Написано сегодня, в 13:12
Разве по не дееспособности это не само собой разумеется?
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:39
...пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли....
Ужас какой!
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bernizet1945
Написано сегодня, в 14:01
Русалка Обыкновенная, опередили меня. Вот только хотел об этом написать , но пока наливал "копорский" чай , уже аутсайдер. Получается ,если следовать логике МВД , причины всех ситуации ,где около 10 трупов следует запретить . Пример 1. На озере ,в лодки перевернулись и утонули около 10 детей-- всё запрещаем лодки,запрещаем выходить к озеру. Пример 2. страшная авария с автобусом --- запрещаем автобусы и т.д. по- моему необходимо провести независимую психиатрическую экспертизу инициаторов этого проекта.
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:09
bernizet1945, не пойму, 8 из 10, по-вашему, это маловато?
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bernizet1945
Написано сегодня, в 14:32
Русалка Обыкновенная, Ну посмотрите в масштабах страны . Численность населения Р.Ф в 2017 году составит 146 млн человек. Даже 10 человек ,составляют ничтожно малый процент. С инициативой то выходит якобы федеральное ведомство,это же не поселковая администрация.
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