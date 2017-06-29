МВД предложило отбирать детей у психически нездоровых родителей

За пять месяцев этого года зарегистрировано 10 нападений таких родителей на детей

Министерство внутренних дел России предлагает лишать психически нездоровых россиян родительских прав, сообщает INTERFAX.RU.

В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно которой только за первые пять месяцев 2017 года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли.

При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии.

Министерство отразило свою позицию в письме на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, которая курирует социальную сферу и возглавляет правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В письме ведомство просит Минздрав и Минобрнауки изучить ситуацию. Со своей стороны МВД предлагает две меры. Первая - обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность. Вторая предполагает внесение изменений в Семейный кодекс, согласно которым в основания для лишения родительских прав нужно включить "социальную опасность лица вследствие его психического заболевания".