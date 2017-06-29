МВД предложило отбирать детей у психически нездоровых родителей
За пять месяцев этого года зарегистрировано 10 нападений таких родителей на детей
Министерство внутренних дел России предлагает лишать психически нездоровых россиян родительских прав, сообщает INTERFAX.RU.
В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно которой только за первые пять месяцев 2017 года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли.
При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии.
Министерство отразило свою позицию в письме на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, которая курирует социальную сферу и возглавляет правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В письме ведомство просит Минздрав и Минобрнауки изучить ситуацию. Со своей стороны МВД предлагает две меры. Первая - обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность. Вторая предполагает внесение изменений в Семейный кодекс, согласно которым в основания для лишения родительских прав нужно включить "социальную опасность лица вследствие его психического заболевания".
Для того, чтобы работать учимся, сдаем экзамены. Машину водить - сдаем экзамен. А как детей плодить, так государству все равно очевидно, будь то наркоманы, больные, психопаты, бомжи, финансово несостоятельные... Вместо того, чтобы уничтожить эту проблему на корню, они решают отбирать детей.
А ведь нет ничего проще, чем запустить тестовый механизм для всех желающих стать родителями. Прошел тесты (медицинские, на проверку финансовой состоятельности, психические и др.) - получил право быть родителем.
Ужас какой!