Как не подхватить кишечную инфекцию в любимое время года микробов (памятка)

Простые правила гигиены уберегут от острых кишечных инфекций. Сейчас эта проблема особенно актуальна. Летом имеются благоприятные условия для размножения и распространения различных микробов. На фруктах и овощах они могут сохранять свою жизнеспособность в течение месяца.

К острым кишечным инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтерит, вирусный гепатит А, пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф, паратифы, рото и норовирусные инфекции.

- Сегодня у нас проходят курс лечения десять человек с кишечными инфекциями. У двоих проблемы начались после употребления шаурмы. Есть те, кто ел немытые фрукты или пил некипячёную воду, – привела примеры исполняющая обязанности заведующей инфекционным отделением городской больницы им. Ф. С. Анкудинова Валентина Ширяева. - Далеко не все обращаются к врачам, почувствовав определенные симптомы. Начинают заниматься самолечением. Межу тем, у многих взрослых людей имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это панкреатиты, гастриты... И кишечная инфекция ведёт к обострению процесса. Есть сейчас в отделении пациент, оказавшийся в такой ситуации.

Заболевание обычно начинается с повышения температуры, болей в животе. Особенно тяжело и чаще болеют дети. У них быстро наступает обезвоживание, начинают страдать другие органы и системы организма. Для того чтобы защитить себя от кишечных инфекций специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

- Соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще мыть руки;

- Фрукты, овощи и зелень обязательно мыть перед употреблением;

- Скоропортящиеся продукты хранить только в холодильнике;

- По возможности не готовить пищу впрок;

- Заранее приготовленную пищу тщательно подогревать;

- Избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами;

- При первых признаках недомогания обращаться к врачу.