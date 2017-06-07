Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев
Грохот небесного возмутителя спокойствия был слышен практически во всех районах города
Впечатляющие природные явления нарушили сон жителей южных районов острова Сахалин сегодня утром, 6 июля. Около 05.10 в небе над областным центром грянули оглушающие раскаты грома, небо озарилось грозой и молниями, хлынул проливной дождь.
Грохот небесного возмутителя спокойствия был слышен практически во всех районах города - гром был настолько силен, что у припаркованных на улицах автомобилей сработали сигнализации.
Буйство стихии в небе над городом продолжалось около 10 минут, после чего погода успокоилась. О каких-либо происшествиях, вызванных молнией, пока ничего не сообщалось.
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 05:46
Эээххх..., а я то думала, зонтик можно не брать...
Однако, возьму...
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+4
Angela
Написано сегодня, в 06:23
сигналка сработала
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 06:25
Ну ниче так будильничек сработал
вкусный сон не дал досмотреть
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 06:42
ZLOI275, и я не выспалась... Сейчас досплю часика полтора
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 06:48
НюНик_просто_Анна, Да у меня организм дурацкий
утром если проснулся второй раз заснуть не получается
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+8
mogilesha
Написано сегодня, в 07:59
ZLOI275, как же мне это знакомо)) или засыпаешь, но за пять минут до будильника))
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+4
Meri_Sibli
Написано сегодня, в 07:08
Ахх..,а я спала как всегда очень спокойно в своем 13а мк,вообще ничего не слыхать,хоть гроза,хоть землетрясение,все не по чем)Жалко конечно людей с дальнего,троицкого,25 мк..- вообще людей с таких вот домов,где кто-нибудь на улице проходя пинает банку из под консервов,а они бедненькие сразу всем домом просыпаются(((Знакомая рассказывала,что когда у этих людей во дворе проезжает грузовое авто,то прям дом колышится как в мультике про трех поросят,а потом все выбегают на улицу и ждут утра((
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−3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:22 Отредактированно сегодня, в 07:22
Meri_Sibli, не знаю, как в 25 мк и Троицком, но у меня в Дальнем дом стоит и не колышется, видимо, из камней строили, а не из веток;-))
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+10
Yuzhanka
Написано сегодня, в 08:25
Meri_Sibli, Странно,однако... Живу в 25-м,все нормально,дом не колышется от проезжающих мимо авто, и уж тем более на улицу никто не выбегает
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+1
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 08:27
Meri_Sibli, в Троицком превосходно себя в монолите чувствуем. Ни банок консервных, ни спиди-гонщиков по ночам. Тишина и спокойствие и воздух чистый. Вот где спальный район
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:20
А я обожаю грозы. Даже, если ради этого завораживающего "зрелища с оркестром", приходится просыпаться ни свет, ни заря))) А какой воздух в грозу... ммм))
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+10
nikolayppu
Написано сегодня, в 07:22
Крепко спал) и не слышал. На материке рассказываешь что на Сахалине крайняя редкость гром и молния, так они с трудом верят...
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 08:27
nikolayppu, Ну уже не совсем редкость
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+2
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 07:35
В Корсакове ночью слышала и видела, только время не смотрела
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+3
Valeria0202
Написано сегодня, в 09:32
Mopsik, Дождь начался в 4 утра.потом минут через пять молния засверкала
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+1
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 09:39
Valeria0202, а у нас в Южном наоборот сначала долбануло, а через пару минут дождь начался
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0
20sm
Написано сегодня, в 07:41
У меня кот заикаться начал)))
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 08:26
20sm, пожалей китика накапай валерьянки
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 08:25
Люблю грозу в начале мая як трахнеть и нема сарая . Когда июньский первый гром как грохнеть и развален дом. Люблю грозу но чей-то страшно кабы не грохнул он мне в башню
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+6
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 08:46
Тоже проснулся. Необычно.
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+1
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 09:26
А я все проспала
Ничего не слышала. Жалко то как...
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0
Nata79
Написано сегодня, в 09:36
А в Холмском районе ничего не было
Эх,люблю грозу
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0
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 09:58
Я прям кайфанула!!! Люблю ливень, люблю дождь! Кайфую от прогулки под дождем и сплю хорошо под шум дождя!
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0