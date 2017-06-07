Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев

Впечатляющие природные явления нарушили сон жителей южных районов острова Сахалин сегодня утром, 6 июля. Около 05.10 в небе над областным центром грянули оглушающие раскаты грома, небо озарилось грозой и молниями, хлынул проливной дождь.



Грохот небесного возмутителя спокойствия был слышен практически во всех районах города - гром был настолько силен, что у припаркованных на улицах автомобилей сработали сигнализации.



Буйство стихии в небе над городом продолжалось около 10 минут, после чего погода успокоилась. О каких-либо происшествиях, вызванных молнией, пока ничего не сообщалось.