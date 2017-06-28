новости
новости
Регистрация
Сахалинка завоевала бронзу на первенстве страны по тяжёлой атлетике

Сахалинка завоевала бронзу на первенстве страны по тяжёлой атлетике

Анастасия Корчагина, вес которой 45 кг подняла штангу весом 79 кг

Во Владимире на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок и юниоров до 24 лет выступили сахалинцы. Островной регион представляли  Анастасия Корчагина, Анастасия Заприкутенко, Яна Григорьева, Герман Ширенко. Они являются воспитанниками Артура Никитина, тренируются спортсмены в Холмске. Об этом сообщает пресс-служба

В соревнованиях принимают участие 76 девушек и 127 юниоров. Они представляют 35 регионов страны. В первый день соревнований на помост вышла наша спортсменка, мастер спорта Анастасия Корчагина. Девушка выступала в весовой категории 48 кг. Ее конкурентками стали 13 сильнейших юниорок России. Анастасия использовала все три попытки, и  в рывке взяла 62 кг, что позволило девушке завоевать малую бронзовую медаль.

Во втором упражнении - толчке Анастасия также удачно использовала  все три попытки. Анастасия смогла зафиксировать  над головой 79 кг. Этот результат позволил  завоевать  малую серебряную медаль , уступив победительнице всего 1 килограмм . В сумме двоеборья девушка набрала 141 килограмм и стала бронзовой призеркой первенства России.

- Хочется отметить,  что Анастасия не только самая молодая в своей весовой категории, но и самая  лёгкая. Ее собственный вес 45 кг. Увы, по новым правилам, собственный вес сейчас не влияет на результат, выигрывает тот, кто первый поднимает вес. Серебряная призерка набрала также как и Анастасия 141 кг в сумме двоеборья, но она набрала эту сумму первой, - рассказывает тренер Анастасии Артур Никитин.

Сегодня наши спортсмены продолжат выступать на первенстве России.  В весовой категории 58 кг честь нашей области будет отстаивать мастер спорта Анастасия Заприкутенко.  6 июля в весовой категории 69 кг  на помост выйдет мастер спорта международного  класса Яна Григорьева . 8 июля в весовой категории 94 кг честь нашего региона будет защищать 17 летний новоиспечённый мастер спорта России  Герман Ширенко. Отметим, что соревнования являются отборочными на первенство Европы,  которое пройдёт в городе Тирана (Албания ) 16 октября.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:31 +1
Другие статьи по темам
Прочее
штангатяжелая атлетика
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Лишенная родительских прав жительница Невельска задолжала по алиментам 778 тысяч рублей
Лишенная родительских прав жительница Невельска задолжала по алиментам 778 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru