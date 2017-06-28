Сахалинка завоевала бронзу на первенстве страны по тяжёлой атлетике

Во Владимире на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок и юниоров до 24 лет выступили сахалинцы. Островной регион представляли Анастасия Корчагина, Анастасия Заприкутенко, Яна Григорьева, Герман Ширенко. Они являются воспитанниками Артура Никитина, тренируются спортсмены в Холмске. Об этом сообщает пресс-служба

В соревнованиях принимают участие 76 девушек и 127 юниоров. Они представляют 35 регионов страны. В первый день соревнований на помост вышла наша спортсменка, мастер спорта Анастасия Корчагина. Девушка выступала в весовой категории 48 кг. Ее конкурентками стали 13 сильнейших юниорок России. Анастасия использовала все три попытки, и в рывке взяла 62 кг, что позволило девушке завоевать малую бронзовую медаль.

Во втором упражнении - толчке Анастасия также удачно использовала все три попытки. Анастасия смогла зафиксировать над головой 79 кг. Этот результат позволил завоевать малую серебряную медаль , уступив победительнице всего 1 килограмм . В сумме двоеборья девушка набрала 141 килограмм и стала бронзовой призеркой первенства России.

- Хочется отметить, что Анастасия не только самая молодая в своей весовой категории, но и самая лёгкая. Ее собственный вес 45 кг. Увы, по новым правилам, собственный вес сейчас не влияет на результат, выигрывает тот, кто первый поднимает вес. Серебряная призерка набрала также как и Анастасия 141 кг в сумме двоеборья, но она набрала эту сумму первой, - рассказывает тренер Анастасии Артур Никитин.

Сегодня наши спортсмены продолжат выступать на первенстве России. В весовой категории 58 кг честь нашей области будет отстаивать мастер спорта Анастасия Заприкутенко. 6 июля в весовой категории 69 кг на помост выйдет мастер спорта международного класса Яна Григорьева . 8 июля в весовой категории 94 кг честь нашего региона будет защищать 17 летний новоиспечённый мастер спорта России Герман Ширенко. Отметим, что соревнования являются отборочными на первенство Европы, которое пройдёт в городе Тирана (Албания ) 16 октября.