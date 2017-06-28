новости
новости
Регистрация
Бои среди сахалинских юношей помогут определить состав областной сборной

Бои среди сахалинских юношей помогут определить состав областной сборной

Спортсмены сразятся в поединках по тхэквондо, каратэ, кикбоксингу, тайскому боксу

В предстоящую субботу, 8 июля в областном центре впервые пройдут юношеские игры боевых искусств «Сахалинское лето», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

- Идея проведения такого мероприятия родилась в марте, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с президентом всемирной федерацией тансудо Нам Ин До, - сказал главный судья соревнований, руководитель федерации кикбоксинга Сахалинской области. – Юношеские игры боевых искусств позволят определить сильнейших спортсменов в единоборствах для формирования спортивного резерва Сахалинской области, подготовить спортсменов для участия в международных соревнованиях.

В рамках игр будут проходить поединки по тхэквондо, всестилевому каратэ, кикбоксингу, тайскому боксу.

Главными приглашенными гостями станут президент Всемирной федерацией тансудо господин Нам Ин До и профессор университета «Корё» (Корея) господин Че Чан Су.

Юношеские игры пройдут в Корейском культурном центре, по адресу: пр.Мира 7/1.

Начало соревнований в 10.00, в 12.00 состоится торжественное открытие, затем поединки продолжатся. Вход для зрителей свободный.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:04 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
бой
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Хор Сретенского мужского монастыря выступил в Южно-Сахалинске
Хор Сретенского мужского монастыря выступил в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru