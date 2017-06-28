Бои среди сахалинских юношей помогут определить состав областной сборной

Спортсмены сразятся в поединках по тхэквондо, каратэ, кикбоксингу, тайскому боксу

В предстоящую субботу, 8 июля в областном центре впервые пройдут юношеские игры боевых искусств «Сахалинское лето», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Идея проведения такого мероприятия родилась в марте, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с президентом всемирной федерацией тансудо Нам Ин До, - сказал главный судья соревнований, руководитель федерации кикбоксинга Сахалинской области. – Юношеские игры боевых искусств позволят определить сильнейших спортсменов в единоборствах для формирования спортивного резерва Сахалинской области, подготовить спортсменов для участия в международных соревнованиях.

В рамках игр будут проходить поединки по тхэквондо, всестилевому каратэ, кикбоксингу, тайскому боксу.

Главными приглашенными гостями станут президент Всемирной федерацией тансудо господин Нам Ин До и профессор университета «Корё» (Корея) господин Че Чан Су.

Юношеские игры пройдут в Корейском культурном центре, по адресу: пр.Мира 7/1.

Начало соревнований в 10.00, в 12.00 состоится торжественное открытие, затем поединки продолжатся. Вход для зрителей свободный.