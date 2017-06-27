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Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе
Фото очевидцев

Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе

У водителя байка сломана нога

Сегодня, 2 июля, примерно в 13:10 возле городского парка в Охе произошло ДТП. Столкнулись мотоцикл и легковушка. 

По предварительным данным, перед тем как сделать поворот, водитель автомобиля убедился, что мотоцикл находится на безопасном расстоянии - метрах в 40. Но когда начал совершать маневр, произошло столкновение.

На заднем сиденье в машине также находились дети. 

Кроме мотоциклиста пострадавших нет. Мужчину доставили в районную больницу с переломом ноги. 

Разобраться в ситуации сотрудникам ГИБДД помогут записи с видеорегистраторов. 

3.07.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 28-летняя женщина без водительских прав, управляла автомобилем NISSAN WINGROAD. На улице 50 лет Октября в районе дома № 7/1, совершая поворот, водитель не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение со встречным мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

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Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе, Фото: 1
Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе, Фото: 2
Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе
Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 18:28 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 18:43
Ё моё.....
Пострадавшему скорейшего выздоровления
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+3
Online
НКолчина Online
Написано вчера, в 18:43
А в Охе все по старинке - мотоциклисты!
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 19:23
НКолчина, а где их нет?
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 10:07
НКолчина, а в Южном их нет чтоли???
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 10:07
НКолчина, или тут "Байкеры"? :)
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0
Nato4ka
Написано вчера, в 19:29
Обращаюсь к автору статьи.
Так мотоцикл или все-таки байк? А то мотоцикл и легковушки столкнулись, а у водителя байка сломана нога.
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано вчера, в 19:42
Nato4ka, мотоцикл, просто как синоним использовали слова "байк"
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+1
Online
КисМа") Online
Написано вчера, в 23:20
Nato4ka, хах!")")") Действительно. Откуда водитель байка взялся?!")")")
Не знаешь - промолчи, умнее будешь казаться")")")
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 08:34
КисМа"), КисМа"), глупое подражание дикому Западу.
Я на самом деле умнее, а не кажусь таковой.
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+1
Еще 1 комментарий
ZLOI275
Написано вчера, в 20:07 Отредактированно вчера, в 20:08
Ентих масасаклистов.....Им вдвойне нужно быть осторожными. Ну куда там они считают себя супер бесмертными и не уязвимым.......
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 20:52
Соблюдение правил ПДД, скоростного режима и голова на плечах - залог безопасности.
Когда же закончиться этот естественный отбор?
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+5
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 22:28
S.T.A.L.K.E.R., На счёт залога безопасности вы правильно сказали....
Но.... Где вы увидели естественный отбор???
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+2
Vegas
Написано вчера, в 22:31 Отредактированно вчера, в 22:35
А почему не написали, что мотоцоклист БЕЗ открытой категории "А" т.е. он не имеет право водить мотоцикл! Знаете почему? Да потому что мотоциклист сотрудник ГИБДД ! Вооще оборзели! Так и надо, жаль чего еще не сломал! Личность в Охе известная, конечно начальник ГИБДД подъсуетиться и сам вкурсе что у него нету открытой категории ! Сам же гаишник гонят по городу да еще и без права на управление мото, как ? Нормально не правда?
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+3
Nuta
Написано вчера, в 22:40
Vegas, Не стоит писать недостоверной информации и вводить в заблуждение людей, которые читаю новости и в том числе комментарии к ним! У водителя мотоцикла, имеются необходимые категории для управления данным видом транспортного средства! А вот у водителя авто, который не предоставил преимущество в движении их небыло! Поэтому не стоит писать то, что Вам неизвестно достоверно!
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+3
Vegas
Написано вчера, в 22:45 Отредактированно вчера, в 22:50
Nuta, быстренько слепили категорию, не удивительно! Ведь там где работаешь это по щелчку пальца замутят! Скорость мото была перевышена это факт! Носятся как угорелые... им же можно, своих не тронут. Факт остается фактом! Сам же сотрудник ГИБДД гоняет не соблюдая скоростной режим. В любом случае сделают виновного на машине! Будь тот прав или нет! И не надо говорить что это не так! Зная кто за рулем мото это очевидно!
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0
Nato4ka
Написано вчера, в 22:53
Nuta, я тоже слышала что у девушки не было прав на управление авто. Неужели правда
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0
Еще 2 комментария
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:33
....люди совсем перестали ценить свою жизнь!Сначала педаль в пол ,а потом начинают думать,если остается чем.Слава Богу что в данном случае всё удачно обошлось,почти.
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+1
Vegas
Написано вчера, в 22:57
И почему мото без рег.номера? А ну да, где человек работает?! Тоже верно, зачем он нужен или же на момент аварии так же быстренько намутили номера ? Не удивлюсь опять же.
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0
Nuta
Написано вчера, в 23:11
Vegas, Вы не пишите того, в чем не уверены на все 100%! А в том, что вы пишите клевету в адрес человека, я знаю точно! Если Вы имеете личную неприязнь к водителю мотоцикла, либо сотрудникам в целом, то оставьте ее при себе! А если вы считаете себя правым, то предоставьте этому объективные доказательства, а не пишите тут голословно! Самая главная вина водителя авто - это управление ТС без прав! А если человек не знаком с ПДД, то о чем можно говорить. Соответственно такого понятия, как очередность проезда ему тоже неизвестна.
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+1
Vegas
Написано вчера, в 23:16 Отредактированно вчера, в 23:20
Nuta, я пишу то в чем я уверен 100% и для этого не надо быть экспертом! Что бы определить что мотоциклист "гоняет".Я тоже это знаю точно. Эти объективные доказательства видят все ( мото без номеров, превышение скорости), кто двигается на дороге и знает кто едет на этом мотоцикле! Скажу больше это видят не только простые люди кто двигается по нашим дорогам, но и сами сотрудники, которые патрулируют город! Патрульная машина спокойно проезжает мимо "своего". Такую картину можно наблюдать постоянно.
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:25
Vegas, Ну это нормально, как говорят "ворон ворону", в Ногликах, Тымовске да везде в небольших поселках так.
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:23
Из новости абсолютно непонятно - кто,откуда, куда ехал. А тут уже дебаты развернули кто прав, кто нет.
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0
leksoos13
Написано сегодня, в 12:03
Такие новости вроде как в происшествиях всегда были...
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+2
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