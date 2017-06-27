Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе
У водителя байка сломана нога
Сегодня, 2 июля, примерно в 13:10 возле городского парка в Охе произошло ДТП. Столкнулись мотоцикл и легковушка.
По предварительным данным, перед тем как сделать поворот, водитель автомобиля убедился, что мотоцикл находится на безопасном расстоянии - метрах в 40. Но когда начал совершать маневр, произошло столкновение.
На заднем сиденье в машине также находились дети.
Кроме мотоциклиста пострадавших нет. Мужчину доставили в районную больницу с переломом ноги.
Разобраться в ситуации сотрудникам ГИБДД помогут записи с видеорегистраторов.
3.07.
Как сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 28-летняя женщина без водительских прав, управляла автомобилем NISSAN WINGROAD. На улице 50 лет Октября в районе дома № 7/1, совершая поворот, водитель не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение со встречным мотоциклом Yamaha.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.
Пострадавшему скорейшего выздоровления
Так мотоцикл или все-таки байк? А то мотоцикл и легковушки столкнулись, а у водителя байка сломана нога.
Не знаешь - промолчи, умнее будешь казаться")")")
Я на самом деле умнее, а не кажусь таковой.
Когда же закончиться этот естественный отбор?
Но.... Где вы увидели естественный отбор???