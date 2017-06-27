Фото очевидцев
Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту
Водитель и пассажиры доставлены в больницу
Сегодня, 1 июля, примерно в 7:30 на повороте к северному пирсу Корсаковского морского торгового порта перевернулся автомобиль. По предварительным данным, водитель Honda CR-V не справился с управлением.
Как сообщают очевидцы, водитель и пассажиры доставлены в больницу. Автомобиль увезли на эвакуаторе.
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2 Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту
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