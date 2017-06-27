Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту

Фото очевидцев

Водитель и пассажиры доставлены в больницу

Сегодня, 1 июля, примерно в 7:30 на повороте к северному пирсу Корсаковского морского торгового порта перевернулся автомобиль. По предварительным данным, водитель Honda CR-V не справился с управлением.

Как сообщают очевидцы, водитель и пассажиры доставлены в больницу. Автомобиль увезли на эвакуаторе.