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Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту
Фото очевидцев

Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту

Водитель и пассажиры доставлены в больницу

Сегодня, 1 июля, примерно в 7:30 на повороте к северному пирсу Корсаковского морского торгового порта перевернулся автомобиль. По предварительным данным, водитель Honda CR-V не справился с управлением. 

Как сообщают очевидцы, водитель и пассажиры доставлены в больницу. Автомобиль увезли на эвакуаторе. 

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Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту, Фото: 1
Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту, Фото: 2
Автомобиль перевернулся по дороге к корсаковскому порту
Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 09:38 +4
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 10:28
Выздоровления пострадавшим
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+4
VULKAN
Написано вчера, в 10:35
На снимках машина смотрится, как мальчик с пальчик........
Легче на поворотах....
"Крепче за баранку держись шофёр...."
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+4
Denis67
Написано вчера, в 18:26
VULKAN, крепче за шоферку держись баран!
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0
VULKAN
Написано вчера, в 19:12
Denis67, Не поняла. Это вы мне говорите?
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+1
Denis67
Написано вчера, в 20:03
VULKAN, просто перефразировал цитату...
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+1
Elizabeth
Написано вчера, в 13:12
Выходные начинаются одним и тем же
Скорейшей поправки,постраравшим
.А водителю,впредь быть осторожнее!
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+3
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 13:15
только наверное он был пьян
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 14:17
Vitaliy Borodin, не удивилась бы...
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+5
Paiste
Написано вчера, в 16:07
Видимо ехал 40 и трезвый.
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+2
Nektos
Написано вчера, в 16:46
Летел наверное...
Выздоровления пострадавшим
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+3
Nato4ka
Написано вчера, в 20:52
Торопился наверное. Боялся опознать на рейс.
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0
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