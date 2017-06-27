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Спортивный комплекс в Холмске спроектирует компания из Ярославля

Спортивный комплекс в Холмске спроектирует компания из Ярославля

Разработка документации обойдется городскому бюджету 18 млн рублей

В Холмске выбрали подрядчика, который разработает проект физкультурно-оздоровительного комплекса в 3-ем микрорайоне, сообщает пресс-служба местной администрации.

Выиграло конкурс ООО «Инстройпроект» (г. Ярославль). Цена контракта от первоначальной в процессе проведения аукциона снизилась более чем на 7 млн. рублей и составила 18 млн. Финансировать проект будет местный бюджет. Контракт подпишут до 10 июля.

Новое трёхэтажное сооружение вместит  универсальный зал для спортивных игр на 300 зрительских мест, тренажёрный, залы для настольного тенниса, тяжёлой атлетики, дзюдо и самбо, мужскую и женскую раздевалки с душевыми, сауну и бассейн и многое другое. Все помещения физкультурно-оздоровительного комплекса будут оборудованы с учётом требований доступности для маломобильных групп населения.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 15:22 +3
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Комментарии
UnknownFessa
Написано вчера, в 12:21 Отредактированно вчера, в 12:22
Да ладно?!?! Серьезно что ли?? В Холмске и новый ФоК, прям таки фантастика.
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