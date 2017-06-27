Сразу два ДТП произошли у «Столицы» в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 30 июня, примерно в 17:00 рядом с перекрестком улиц Пуркаева и Комсомольской. На выезде с парковки торгового центра «Столица» столкнулись Toyota Chaser и Daihatsu.

По предварительным данным, Toyota двигалась по улице Пуркаева на запад, когда в нее въехал, выезжающий с парковки, Daihatsu.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП образовалась пробка. Пострадавших нет.

Часом ранее на перекрестке Пуркаева и Комсомольской столкнулись Toyota Noah и Toyota Tercel. Очевидцы сообщают, что автомобили спешили проехать перекрёсток на мигающий сигнал светофора. Седан не уступил дорогу мироавтобусу. В аварии обошлось без пострадавших.