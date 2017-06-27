Фото и видео очевидцев
Сразу два ДТП произошли у «Столицы» в Южно-Сахалинске
Обе аварии случились с перерывом в час
Сегодня, 30 июня, примерно в 17:00 рядом с перекрестком улиц Пуркаева и Комсомольской. На выезде с парковки торгового центра «Столица» столкнулись Toyota Chaser и Daihatsu.
По предварительным данным, Toyota двигалась по улице Пуркаева на запад, когда в нее въехал, выезжающий с парковки, Daihatsu.
Очевидцы сообщают, что из-за ДТП образовалась пробка. Пострадавших нет.
Часом ранее на перекрестке Пуркаева и Комсомольской столкнулись Toyota Noah и Toyota Tercel. Очевидцы сообщают, что автомобили спешили проехать перекрёсток на мигающий сигнал светофора. Седан не уступил дорогу мироавтобусу. В аварии обошлось без пострадавших.
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