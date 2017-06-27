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Сразу два ДТП произошли у «Столицы» в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Сразу два ДТП произошли у «Столицы» в Южно-Сахалинске

Обе аварии случились с перерывом в час

Сегодня, 30 июня, примерно в 17:00 рядом с перекрестком улиц Пуркаева и Комсомольской. На выезде с парковки торгового центра «Столица» столкнулись Toyota Chaser и Daihatsu.

По предварительным данным, Toyota двигалась по улице Пуркаева на запад, когда в нее въехал, выезжающий с парковки, Daihatsu.

Очевидцы сообщают, что  из-за ДТП образовалась пробка. Пострадавших нет.

Часом ранее на перекрестке Пуркаева и Комсомольской столкнулись Toyota Noah и Toyota Tercel. Очевидцы сообщают, что автомобили спешили проехать перекрёсток на мигающий сигнал светофора. Седан не уступил дорогу мироавтобусу. В аварии обошлось без пострадавших.

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Два ДТП произошли у "Столицы" в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Два ДТП произошли у "Столицы" в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Два ДТП произошли у "Столицы" в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Два ДТП произошли у "Столицы" в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 17:39 +2
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Комментарии
Vladimir6201
Написано 30 июня, в 20:12
Спешка до добра не доведёт
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+4
alpha
Написано вчера, в 11:58
Дайхатсу давно выпускает сузуки свифт?
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0
amber
Написано вчера, в 14:43
alpha, а это дайхатцу YRVI?
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0
alpha
Написано вчера, в 14:47
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0
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