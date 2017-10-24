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Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
infpol.ru

Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло 30 октября около 8 часов утра

ДТП произошло сегодня, 30 октября около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на улице Сахалинской в районе перекрестка с улицей Колодезной.

По предварительной информации, автомобиль "Нива" сбил мужчину и ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу между двумя автобусными остановками.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшие госпитализированы. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:40 +5
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 08:45
Скорейшей поправки здоровья пострадавшим
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+10
АлинКо
Написано сегодня, в 08:54
началась неделя......
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+9
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 08:56
Обстоятельства как обычно, пешеход идет не смотрит, водила летит не видит. Ребенка очень жаль.
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+18
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:05
Понедельник день тяжелый. А для пострадавших еще и жуткий
......
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+7
SirGiant
Написано сегодня, в 09:12
Половину воДЯТЛОВ на наших дорогах необходимо отправлять на повторную сдачу ПДД, а в особенности на практику БДД!
Сегодня, в условиях непростой дорожной обстановки, очередной "шахматист" на Железнодорожной вылетел на тротуар. Хорошо никого не зацепил, своему ведру только днище ободрал, а если бы люди шли?!
И этот на Ниве... куда лететь, когда видимость плохая?
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+10
k_hammer
Написано сегодня, в 09:46
SirGiant, как то без апелляционно у вас вышло, а пешеход уже не отвечает ни за что?
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+2
SirGiant
Написано сегодня, в 09:54
k_hammer, писАл уже, но повторюсь.
Водитель управляет средством повышенной опасности, а потому БОЛЬШАЯ ответственность на водителе! Я знаю и понимаю всё недовольство подобным подходом, но! Человек с оружием - несёт ответственность за правомерное и ПРАВИЛЬНОЕ обращение с оружием, почему водитель управляя опаснейшим устройством, способным нанести бОльший ущерб, чем стандартное оружие, не должен нести соответствующую ответственность?!
Дабы упредить последующие вопросы - мой стаж вождения с 1989 года, водитель-профессионал 2 класса (ВСЕ категории), последние годы предпочитаю передвигаться по городу пешком и на общественном транспорте, летом любимое средство передвижения - Suzuki Intruder VS-1400. Так что знаю ВСЕ "стороны" участников дорДвижения.
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+5
k_hammer
Написано сегодня, в 11:27
SirGiant, я в принципе не понимаю как можно попасть под машину переходя проезжую часть, да ещё с ребёнком… всегда можно дождаться остановившейся машины и прикрыться ей как щитом, но эти же прутся, как будто сохранились… живой пример - !бывший! Переход около тц «родем», прутся даже не взглянув по сторонам.
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+3
Еще 2 комментария
Katerinka28
Написано сегодня, в 09:26
Я не оправдываю водителя.... но свет над проезжей часть выключили в конце восьмого утра, когда на улице еще было довольно таки темно
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+4
lvista
Написано сегодня, в 09:45
Katerinka28, да, сегодня не лучшие погодные условия. Плюс если в серой одежде были, вообще плохо заметны. В сад шли наверное. Бедные.
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 10:03
Katerinka28, там всегда в это время отключают
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:47
Не везёт мене сегодня, не везёт,
Потому что я сегодня пешеход.
Меня машина скорая в больницу увезёт,
А виноват во всём, конечно, переход!...
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+2
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 10:29
Всегда надо быть внимательным, а приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу особенно... пострадавшим скорейшей поправки...
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+1
k_hammer
Написано сегодня, в 11:29
Alexsandr_31, нужно, но не только одной стороне.
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0
lina6755
Написано сегодня, в 11:28
Водителю не судьба притормозить перед пешеходным переходом? Сел за руль,шары по чайнику и вперед.
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−1
k_hammer
Написано сегодня, в 13:02
lina6755, как и пешику была не судьба...
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+1
Warg
Написано сегодня, в 11:55
Сбил - ну и правильно сделал.
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−7
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