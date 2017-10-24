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Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло 30 октября около 8 часов утра
ДТП произошло сегодня, 30 октября около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на улице Сахалинской в районе перекрестка с улицей Колодезной.
По предварительной информации, автомобиль "Нива" сбил мужчину и ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу между двумя автобусными остановками.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Сегодня, в условиях непростой дорожной обстановки, очередной "шахматист" на Железнодорожной вылетел на тротуар. Хорошо никого не зацепил, своему ведру только днище ободрал, а если бы люди шли?!
И этот на Ниве... куда лететь, когда видимость плохая?
Водитель управляет средством повышенной опасности, а потому БОЛЬШАЯ ответственность на водителе! Я знаю и понимаю всё недовольство подобным подходом, но! Человек с оружием - несёт ответственность за правомерное и ПРАВИЛЬНОЕ обращение с оружием, почему водитель управляя опаснейшим устройством, способным нанести бОльший ущерб, чем стандартное оружие, не должен нести соответствующую ответственность?!
Дабы упредить последующие вопросы - мой стаж вождения с 1989 года, водитель-профессионал 2 класса (ВСЕ категории), последние годы предпочитаю передвигаться по городу пешком и на общественном транспорте, летом любимое средство передвижения - Suzuki Intruder VS-1400. Так что знаю ВСЕ "стороны" участников дорДвижения.
Потому что я сегодня пешеход.
Меня машина скорая в больницу увезёт,
А виноват во всём, конечно, переход!...