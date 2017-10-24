Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

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ДТП произошло сегодня, 30 октября около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на улице Сахалинской в районе перекрестка с улицей Колодезной.

По предварительной информации, автомобиль "Нива" сбил мужчину и ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу между двумя автобусными остановками.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.